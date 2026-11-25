Frank Montaño, José Manuel Taveras Lay, Clarissa de la Rocha de Torres, Héctor Valdez Albizu, Fior D'Aliza Martínez de Valdez y Ervin Novas Bello. ( SUMINISTRADA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió la ceremonia del encendido del árbol y Belén institucionales, que congregó a una multitud de bancentralianos junto a sus familiares en celebración de la Pascua Navideña y la llegada de un nuevo año.

Valdez Albizu dirigió unas palabras a los presentes para recordarles que "esta es una actividad en la que participamos con alegría y con el corazón, tanto por significar el nacimiento del Señor, como porque en estos días florecen los sentimientos y las emociones que nos hacen más felices, en compañía de nuestros seres queridos".

El gobernador también expresó un ruego para los bancentralianos que viven estas fiestas con ilusión.

"No se conformen con vivir el día a día, vivan cada hora, vivan cada segundo, porque de otro modo, no estarán sacando provecho al don que significa vivir. Esfuércense en los detalles, saboreen cada momento y no duden en mostrar su gratitud".

"Háganlo de modo que, cuando miren atrás, les acompañe siempre una montaña de recuerdos felices".

Los bancentralianos acuden tradicionalmente a este encuentro en un ámbito fraternal y de agradecimiento por los logros alcanzados tanto institucionalmente como familiarmente.

En dicho tono festivo, se expresa el deseo de los mejores parabienes para nuestro país en el año entrante, haciendo crecer un propósito mutuo de trabajo, compromiso y solidaridad.

Asistentes

Acompañaron al gobernador su esposa, Fior D´Aliza Martínez de Valdez; la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, J.M. Taveras Lay; el subgerente general, Frank Montaño, así como demás colaboradores de la institución.

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