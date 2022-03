“In the Heights” regresa con nuevas presentaciones

“In The Heights”, la adaptación de la popular obra creada por Lin-Manuel Miranda, se volverá a presentar en la Sala Carlos Piantini Teatro Nacional Eduardo Brito los días 3 y 4 de marzo a partir de las 8:30 de la noche. Esta versión de la obra se realizó bajo la dirección de Waddys Jáquez y la producción de Amaury Sánchez, y cuenta con un elenco estelar encabezado por Javier Grullón y que también incluye a talentos como Irving Alberti, Diana Ramos, Adalgisa Pantaleón, Carolina Rivas y JJ Sánchez. Sobre la realización de “In The Heights”, Javier Grullón, Diana Ramos y Amaury Sánchez hablan de sus experiencias al volver a contar la historia de las vivencias de Usnavi y el resto de su comunidad en Washington Heights.

Joan Prats Escritor y periodista con más de 10 años de experiencia en las áreas del periodismo y escritura creativa.