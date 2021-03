$!'The Last of Us Part II' arrasa en los Bafta con 13 nominaciones

El videojuego 'The Last of Us Part II' ha conseguido 13 nominaciones a los premios Bafta, el mayor número en la historia de estos galardones.

El juego desarrollado por Naughty Dog para la plataforma PlaySation 4 superó de este modo las 11 nominaciones que recibieron en su día 'Control' y 'Death Stranding', logrando un récord desde que estos premios se comenzaron a entregar en 2004.

El juego de Sony opta, entre otras, a la distinción en las categorías de mejor juego, animación, mejor diseño de un videojuego, mejor diseño artístico, mejor banda sonora, mejor protagonista y mejor personaje secundario.

En la categoría de mejor juego, la más relevante, además de 'The Last of Us Part II' están 'Animal Crossing', de Nintendo Switch; 'Ghost of Tsushima', de PS4, que ha alcanzado 10 nominaciones; 'Hades', videojuego independiente multiplataforma; 'Half Life Alix', de realidad virtual; y 'Marvel's Spiderman: Miles Morales', de PS4 y PS5.

'The Last of Us Part II' supone la continuación de 'The Last of Us', lanzado originalmente en PS3 y que contaba la historia de Ellie y Joel en un mundo apocalíptico en el que un virus lo ha corrompido todo.

Esta secuela ha supuesto un rotundo éxito y ha logrado vender en sus dos primeros días más de 4 millones de copias. EFE