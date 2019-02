$!Tratan de raptar a comunicadora de Noticias SIN

La comunicadora Scarlet Hernández, quien labora como presentadora de noticias y reportera de entretenimiento del Grupo SIN, fue víctima de un intento de rapto por un individuo, luego de que esta saliera de cubrir un evento en el Jardín Botánico, donde se celebraba un festival de música.

La también modelo narró que al salir del evento se dirigió a su vehículo, donde un hombre desconocido la siguió y le pidió que lo llevara, petición a la que esta se negó y entró a su auto momento en que aprovechó para también entrar y a punta de arma blanca raptarla.

“El sacó un cuchillo y me llevo varios kilómetros conduciendo, no me dejaba hacer nada, ni quitarme el cinturón, ni bajar los cristales, abrir la puerta, que si hacía cualquier cosa me mataba”, agregó Hernández en una nota publicada en el medio para que labora.

La presentadora añadió que cuando dobló por la avenida Jacobo Majluta vio una gomera que estaba iluminada y había un carro estacionado en la acera, momento en que forcejeó con el captor e intentó quitarle el cuchillo; en un intento desesperado por librarse chocó con el vehículo que estaba parqueado. “...él salió del carro al ver que las personas de la gomera se interesaban en ver que pasó, lo persiguieron pero no lo atraparon”, detalló la también actriz.

Desde el 2015 Hernández es la reportera de entretenimiento del Grupo de SIN y desde el año pasado acompaña a la comunicadora Nairobi Viloria como la presentadora de Noticias SIN. También colabora con Magnolia Kasse en su programa Tras el escenario. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua, que otorga la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), por una serie de cápsulas turísticas titulada Explora tu tierra. Ese mismo año incursionó en el teatro con la obra “Se vale chapear”, donde interpretó a “Liz Encarnación”, una presentadora de televisión que pierde sus patrones morales en la búsqueda de cumplir sus sueños.