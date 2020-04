$!Uma Thurman, el medio siglo de Black Mamba

Un año más tarde dio vida al personaje de Venus, que aparecía como la pintó Boticelli, en “The Adventures of Baron Munchausen”.

Este era el primer matrimonio para el actor, pero no el primero para la actriz, que estuvo casada con el también actor, director y productor británico, Gary Oldman, durante 11 meses, entre 1990 y 1992 ,cuando ella rozaba la veintena.

“Le debemos a nuestros hijos no crear demasiados problemas, ellos no pidieron esto, así que no tienen por qué oír historias sobre ello”, dijo sobre sus divorcios según publicaba Vanity Fair.

El matrimonio formado por Thurman y Hawke fue de los más influyentes y queridos en Hollywood hasta que los rumores comenzaron a hacer mella en la imagen de la pareja.

Diferentes fuentes apuntaban a la dificultad para conciliar la vida profesional y familiar lo que comenzó a erosionar la relación. En 2003, la pareja decidió separarse y un rumor de infidelidad corrió como la pólvora en revistas y diarios sensacionalistas.

Supuestamente, Hawke había sido infliel a Thurman con la niñera de sus hijos en Canadá.En 2005 formalizaron el divorcio y, tres años más tarde, Hawke contrajo nupcias con la niñera, Ryan Hawke, con la que sigue casado y tiene otros dos hijos.

A Thurman se le conocieron dos relaciones importartes posteriores: el hotelero André Balazs, presidente y director ejecutivo de André Balazs Properties, y el multimillonario y financiero británico nacido en Francia, Arpad Busson, con quien mantuvo una relación de 2007 a 2014.