$!Warner recauda fondos para OMS con conciertos antiguos de Coldplay y Cardi B

Warner Music organizó para este fin de semana PlayOn Fest, una especie de festival virtual que recuperará conciertos antiguos de estrellas como Coldplay y Cardi B para recaudar fondos que ayuden a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su lucha contra la pandemia del coronavirus.

La discográfica ha echado mano de su gran catálogo de figuras de la música para rescatar actuaciones de los últimos años de artistas muy diversos como Bruno Mars, Green Day, Ed Sheeran, Janelle Monáe, Twenty One Pilots, David Guetta, Brandi Carlile, Charli XCX, Death Cab for Cutie, Gary Clark Jr., Korn, Slipknot, The Flaming Lips, The War On Drugs y Nipsey Hussle, entre muchos otros.

Además de Cardi B, la representación latina de PlayOn Fest incluirá a otros cantantes muy destacados como Anitta, Pablo Alborán o Sabrina Claudio. La retransmisión de PlayOn Fest, que se desarrollará a lo largo de 72 horas ininterrumpidas del viernes 24 de abril al domingo 26, incluirá actuaciones de estos artistas en festivales de talla mundial como Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound o Rock In Rio.

"Ayúdanos a recaudar dinero para que la Organización Mundial de la Salud impulse los fondos de ayuda de COVID-19", dijo la rapera latina Cardi B en un comunicado de prensa. "¡Gracias a todos los trabajadores de la salud que dedican sus servicios y ayudan a salvar vidas! Como no puedo subirme al escenario en este momento, estaré reviviendo mi presentación en el Global Citizen Festival de 2018 para poder enviarles algo de amor y luz. ¡Manténgase a salvo!", añadió."Durante esta pandemia, todos buscamos formas de mantenernos conectados," señaló, por su parte, Elizabeth Cousens, presidenta de la Fundación de las Naciones Unidas.

"El PlayOn Fest es una excelente manera de unirse, disfrutar de buena música y compañía, y apoyar el trabajo global más urgente de la OMS para combatir el COVID-19", agregó.Esta actual pandemia de coronavirus ya deja 2,47 millones de contagiados y 169.006 muertos, según cifras de hoy de la OMS.