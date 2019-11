Whitney Houston tuvo un romance con su mejor amiga, según ella

La mejor amiga de Whitney Houston, Robyn Crawford, confesó en un libro, que describe el tiempo que pasó con la cantante, que las dos mantuvieron una relación sentimental, lo que confirma los rumores que durante años circularon sobre el estrecho vínculo entre ambas.

Según la revista People, que publica un fragmento de la obra de Crawford, titulada 'A Song For You: My Life with Whitney Houston' (Un canción para ti: mi vida con Whitney Houston), la artista puso fin al aspecto sexual de la relación en los momentos iniciales de su carrera por miedo a que saliera a la luz.