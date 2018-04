Zeny Leyva anuncia el nacimiento de su primera hija

SANTO DOMINGO. “Ayer a las 6:15 p.m., vivimos el más asombroso milagro de amor y fortaleza. Aún no me lo creo... Bienvenida hermosa princesa Amira Hernández Leyva... Mi corazón es tuyo, me has sacudido el mundo... Te amamos”.

De esta forma, la actriz Zeny Leyva y su esposo Alexander Hernández Mera anunciaron a través de Instagram el nacimiento de su primogénita, la cual según su publicación nació al terminar la tarde del 2 de abril. La pareja acompañó el texto de dos imágenes, una en donde se puede apreciar el rostro de la recién nacida y la otra a los orgullosos padres junto a la infante.

Leyva y Hernández contrajeron matrimonio el 14 de marzo del 2013.

*Foto:Instagram/zenyleyva