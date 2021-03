$!Zoila Luna sobre vacunación de Frank Reyes: es algo que “irrita y abochorna”

Bachatero se defiende

Desde que Reyes dio a conocer que se vacunó contra el COVID-19 recibió la repulsa de la sociedad, al plantear, muchos, que le había quitado el turno a un envejeciente.

A las críticas, su reacción fue: “No hay una ley que lo prohíba, esos son tonterías porque no hay una ley que prohíba que usted vaya a un centro de vacunación a vacunarse, no hay una ley que lo prohíba, esos son tonterías”.

Dijo también que él no es el único artista que se ha vacunado contra el virus y manifestó que cuando ejecuta una ayuda eso no se da a conocer. Además, indicó que se vacunó como forma de hacer conciencia entre las personas que están renuentes a ser vacunados, “para que el pueblo se dé cuenta que eso no es nada”.