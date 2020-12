Horóscopo de hoy 2 de diciembre de 2020

El ser tan expresivo te facilita la relación con tu pareja, y más en este momento en el que es necesario que pongáis todas las cartas encima de la mesa para decidir sobre vuestro futuro. Te sienta bien el deporte que consigues hacer últimamente, no lo dejes.

Hay nuevos aires en tu vida. Tu pareja se encuentra con competencia y ella que te tenía tan “atadito”...Puede venirte bien darle un poco de celos para que se dé cuenta de lo que tiene, pero no te pases,...ya sabes que tiene mucho carácter y puede ser peor.

Los astros inducen a pensar en cambios en tu situación sentimental. Sea lo que sea desembocará en algo sólido y estable que promete durar bastante tiempo, aunque el camino no será de rosas, tendrás que sufrir algo para conseguirlo.

Has trabajado a destajo en las últimas semanas en algo vinculado a la comunicación o el periodismo. Es el momento de recibir la recompensa a tu sacrificio durante esta semana. El amor te depara un acontecimiento que, aunque esperado, no dejará de sorprenderte.

Debes seguir tu propio ritmo en el trabajo y no dejar que los demás interfieran en tus objetivos profesionales. Buen momento para iniciar relaciones de tipo social o sentimental. Tu creatividad estará muy potenciada, sácale partido.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Aunque íntimamente no busques ningún reconocimiento de quienes tienes alrededor, eres consciente de que estás haciendo una excelente labor y te gustaría algún apoyo. De momento, preocúpate de no gastar el dinero que no tienes. Controla los gastos.