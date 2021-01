Horóscopo de hoy 26 de enero de 2021

Se avecinan problemas entre tus compañeros de los que debes permanecer alejado, ya que no te afectan directamente y pueden llegar a perjudicarte mucho si te implicas. Ve a tu aire por una temporada. Aumenta en tu dieta los productos naturales.

Los impulsos en el terreno sentimental no dejarán de sorprender agradablemente a tu pareja. Si continuas así, tus relaciones cobrarán una mayor intensidad. Es el momento adecuado si quieres aumentar la familia, los astros te protegen más que nunca.

Se fortalecen la creatividad y la inventiva. Aprovecha estas cualidades para tu desarrollo profesional ya que pueden ser el trampolín que necesitas en tus objetivos en la empresa. Si has iniciado una dieta alimenticia, trata de ser constante y no abandonar a la ligera.

La jornada será especialmente buena para los Leo en el terreno sentimental, animados por el romanticismo y por la posibilidad de probar nuevas experiencias. Si no tienes pareja, el día será proclive a encuentros interesantes.

Alguno o varios de los placeres más mundanos se te pueden poner hoy a tiro sin grandes esfuerzos, no desaproveches la oportunidad, porque nunca se sabe cuándo volverás a tener otra parecida.

Tiendes a gastar dinero en exceso para agradar a personas que realmente no están interesadas en tus compras, si acaso en tu personalidad y tu valía como persona. Te darás cuenta de ello con algunos detalles aparentemente inocuos.

El trabajo puede convertirse hoy para ti en una especie de tormento chino, porque no te apetece nada la tarea que tienes pendiente, pero actúa de forma positiva y prémiate con pequeños regalos por cada tarea cumplida.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Puede surgir un encontronazo con alguien en el trabajo, intenta extremar tu sentido común y no te enfrentes con nadie. Puede que hoy no sea el mejor día para las relaciones, y la alineación astral y no te favorezca en este sentido.