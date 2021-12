Más de 100 mil estadounidenses han muerto por sobredosis de drogas sintéticas en el año fiscal que finalizó en abril de 2021, lo que representa un aumento del 28 %, según informó Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para cuestiones de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Debido a esto, el presidente Biden firmó este miércoles un nuevo decreto ejecutivo con el objetivo de actualizar las facultades de sanciones que tiene el Departamento del Tesoro de EEUU para prevenir el tráfico ilegal de drogas.

La medida impuesta se dirige a las organizaciones de los siguientes países: Brasil, México, China y Colombia.

“El mercado de drogas ilícitas pone en riesgo la seguridad, la economía, las comunidades y las familias de nuestro país”, explicó Nelson.

“Más de 100 mil estadounidenses murieron por sobredosis en apenas 12 meses, lo que representa un aumento récord del 28 % que fue generado principalmente por los opioides sintéticos, sobre todo el fentanilo. Empleando el nuevo Decreto Ejecutivo del Presidente Biden, el DT pondrá en práctica su facultad de imponer sanciones con mayor velocidad, potencia y efectos en el espectro completo del ecosistema de drogas ilícitas, en particular aquellos que lucran con la muerte y el padecimiento que genera la epidemia de opioides”.

El decreto proporcionará nuevas herramientas al Departamento del Tesoro para hacer frente a los cambios de comercialización de drogas ilícitas que contribuyó a que haya más de 100,000 muertes por sobredosis de personas estadounidenses en el período de 12 meses que finalizó en abril 2021.

Este Decreto Ejecutivo refuerza las sanciones del Departamento del Tesoro para actuar contra las personas extranjeras implicadas en el tráfico de drogas, independientes, nexos con cabecillas o algún cartel. También habilita al Tesoro a sancionar a personas extranjeras que se sabe que reciben bienes que constituyen el lucro de actividades ilegales de narcotráfico, o que se derivan de este.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó este jueves a 25 actores (10 personas y 15 entidades) en cuatro países por ser partícipes, o haber intentado ser partícipes, en actividades o transacciones que contribuyeron sustancialmente, o que implican un riesgo significativo de contribuir sustancialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Personas y entidades relacionadas con las nuevas sanciones

Brasil

Primeiro Comando Da Capital (Primer Comando Capital) es el grupo de criminalidad organizada más poderoso de Brasil y se encuentra entre los más poderosos del mundo. PCC surgió en San Pablo en la década de 1990 y ha causado un baño de sangre en sus aspiraciones de dominio a través del tráfico de drogas, así como del lavado de dinero, la extorsión, el sicariato y el cobro de deudas relacionadas con drogas. PCC tiene presencia en toda América del Sur, Paraguay y Bolivia, y sus operaciones llegan incluso a Estados Unidos, Europa, África y Asia.

México

Los Rojos y Guerreros Unidos son dos nuevas organizaciones de narcotráfico que decidieron dividirse de La Organización Beltrán Leyva, estas organizaciones en la actualidad mantienen una alta tasa de violencia en México. Conocidos por el tráfico de numerosas drogas ilícitas, entre estas la heroína, hacia los Estados Unidos.

China

Chuen Fat Yip y Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. El civil Chuen Fat Yip lidera una organización delictiva donde que opera en China Territorial y Hong Kong. Trafica fentanilo, esteroides anabólicos y otras drogas sintéticas a Estados Unidos y controla un grupo de empresas que venden compuestos y sustancias químicas precursoras del fentanilo al público y a empresas privadas, una de las cuales es Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd. El método de operación que utiliza es el pedido a través del internet por medio de precursores y compuestos que luego se envían por el mundo, el método de pago es por monedas bitcoin.

Consecuencias

A pesar de lo ya establecido en la Ley De Designación De Cabecillas y/o el Decreto Ejecutivo 13581, donde el gobierno de los Estados Unidos, el Programa de Recompensas contra los Narcóticos y la DEA han ofrecido la cuantiosa cantidad de más de US$ 30,000,000 en recompensas contra los diferentes cabecillas del narcotráfico de los países ya mencionados y solamente obtener la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses deberán ser bloqueados e informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50 % o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a una o más personas alcanzadas por bloqueos.