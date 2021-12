Los atropellos mortales con fuga no dan tregua en Florida

Fotografía promocional cedida por la campaña Stay at the Scene que muestra una imagen para concienciar sobre la accidentalidad en las vías de Florida (EE.UU). El atropello en Florida de un grupo de niños por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga dejando dos muertos y cuatro heridos evidenció en plenas fiestas navideñas un problema de seguridad vial cada vez más común en EE.UU.: el hit-and-run, literalmente choca y escapa, causa de unas 1.500 muertes al año. El accidente por el que ya está detenido Sean Charles Greer, de 27 años, es uno de los 97.335 casos de hit-and-run registrados solo en el estado del sol en lo que va de 2021, con un resultado de 21.677 heridos y 271 fallecidos, según datos obtenidos por Efe del Departamento de Seguridad Vial de Florida y Vehículos a Motor (Flhsmv, por sus siglas en inglés), que desarrolla una campaña de concienciación llamada Permanezca en el lugar. (EFE/ Stay At The Scene)