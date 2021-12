Reducen a sólo 10 años sentencia de camionero condenado en EEUU a 110 años

La oficina de prensa del gobernador de Colorado, Jared Polis, anunció este jueves que, usando su poder constitucional, redujo la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos a 10 años en prisión, en vez de los 110 años de encarcelamiento que había recibido inicialmente.





Polis, de afiliación demócrata, no realizó declaraciones públicas al respecto.



El caso del conductor cubano había acaparado titulares en EE.UU. tras el incidente del 25 de abril de 2019 cuando Aguilera Mederos, en ese momento de 24 años, protagonizó un accidente al bajar de las Montañas Rocosas por la carretera I-70 al oeste de Denver porque su camión perdió los frenos.



En ese percance, cuatro personas fallecieron y decenas de otros automovilistas sufrieron heridas.



En octubre pasado un jurado encontró culpable a Aguilera Mederos de la mayoría de los cargos en contra, incluyendo el haber usado su camión como un arma para causar las muertes y heridas.



Por eso, el pasado 13 diciembre, el juez a cargo del caso había condenado al camionero cubano a 110 años en prisión, al imponerle la pena máxima por cada uno de sus cargos y ordenar que las condenas deberían servirse sucesivamente, y no simultáneamente.



Desde el mismo momento que se supo la condena comenzaron las gestiones para reducir esa sentencia, incluyendo una campaña en línea que reunió unos 5 millones de firmas y la intervención de la fiscal Alexis King, quien se apersonó ante el juez para pedirle que reconsiderase la sentencia.



A la vez, legisladores locales habían anunciado que buscarían cambiar las leyes que permitieron que alguien fuese condenado a más de un siglo en la cárcel por un accidente automovilístico, cuando en similares circunstancias (es decir, accidentes mortales) camioneros en Kansas y Nebraska recibieron recientemente sentencias no mayores de cinco años.



Incluso se esperaba que el próximo 13 de enero el juez a cargo del caso informase sobre cómo procedería la corte para revisar la sentencia.



Pero el peso de la responsabilidad para actuar a favor de Aguilera Mederos recayó sobre el gobernador Polis quien, según se supo esta tarde, consultó tanto con la fiscalía del Primer Distrito de Colorado como con representantes de los familiares de las víctimas antes de tomar su decisión.



Hasta el momento, ni la familia de Aguilera Mederos ni dirigentes de las numerosas organizaciones que lo respaldan se han expresado públicamente.



Anteriormente, Hilda Martínez, de Ni1Menos y organizadora de una reciente marcha a favor de Aguilera Mederos, había indicado a Efe que la familia del cubano (incluyendo su madre, Osleyda Mederos, y su hermano Antonio Aguilera Mederos) estaba en Denver “esperando un milagro” porque “con fe todo es posible”.



“Confiamos que con todas las personas que nos acompañaron a la manifestación, con todos los medios presentes, con todas las autoridades que nos brindaron su apoyo, con aquellos que nos llaman desde lejos, la bendición llegará”, comentó Martínez a Efe esta semana.



Debido al tiempo que Aguilera Mederos pasó encarcelado antes del juicio y a otros posibles factores (como buena conducta), el cubano podría quedar en libertad en unos cinco años, según expertos locales.



Polis también conmutó, redujo o anuló las condenas de otras cuatro personas.