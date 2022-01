Una mujer muere tras ser empujada a las vías del metro en Times Square

Simon Martial arrestado por el ataque contra Michelle Alyssa Go ( New York Post )

Una mujer murió este sábado después de ser empujada a las vías del metro en la céntrica estación de Times Square, Nueva York, por un hombre quien ya fue detenido, informaron medios locales.



El ataque tuvo lugar cerca de las 9:30 de la mañana y la víctima fue arrollada por el tren de la línea R que llegaba en ese momento a la plataforma, dijeron fuentes policiales al diario New York Daily News.



El autor del crimen, de 61 años y aparentemente sin hogar, huyó hacia el sur de Manhattan en otro tren pero después confesó lo que había hecho a la Policía de tránsito y está en custodia, recoge ese medio.



Hace apenas una semana, las autoridades locales y estatales anunciaron que reforzarían la supervisión policial en el metro y enviarían equipos especialistas para abordar la gran presencia de personas sin techo en los vagones y estaciones.



El número de pasajeros del metro ha caído en los últimos meses a causa de la pandemia pero también de la percepción de mayor peligrosidad en el sistema subterráneo, donde se producen ataques con frecuencia.

¿Qué se dice de la víctima?

Michelle Go, vivía en el Upper West Side y trabajaba para Deloitte en estrategia y operaciones y fusiones y adquisiciones, según su página de LinkedIn.

Michelle Alyssa Go (LinkedIn)

El New York Post reportó que Go, también era conocida por su voluntariado durante la última década con la New York Junior League, donde ayudó a quienes luchaban por levantarse y mantenerse de pie, incluidas las personas sin hogar.

La víctima estaba esperando en la plataforma hacia el sur de la estación, cuando el ex convicto sin hogar supuestamente la empujo hacia las vías del tren y en el camino de un tren R que se aproximaba, dijo la policía.

¿Quién es el ex convicto?

Simon Martial, es un ex convicto de 61 años, un hombre sin hogar que según una hermana dijo que Martial tiene antecedentes de enfermedad mental.

Según el New York Post Cuando se le preguntó si había matado a Michelle Alyssa Go, una residente del Upper West Side de 40 años, Martial se enfrentó al espantoso ataque y afirmó que él era "Dios".

“Sí, porque yo soy Dios. Sí, lo hice. Soy Dios, puedo hacerlo”, gritó Martial a un grupo de periodistas, y agregó: “ella robó mi maldita chaqueta, por eso”, cuando se le preguntó porque lo hizo.

Martial estuvo preso hace un año por robo.