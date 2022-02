Irán nunca ha buscado una bomba atómica, según embajador de Teherán en Madrid

Irán nunca ha buscado la fabricación de una bomba atómica, ni ese objetivo está incluido en su política de defensa, aseguró hoy a Efe el embajador iraní en Madrid, Hassan Ghashghavi, quien responsabilizó a Estados Unidos de la falta de avances en el nuevo acuerdo nuclear que Teherán negocia con Washington y otras cinco potencias.



Ghashghavi aseguró que desde hace décadas se afirma de forma periódica en Estados Unidos que Irán dispone de material nuclear para fabricar una bomba, algo que los hechos han demostrado que no es cierto, por lo que sólo se trata de propaganda antiraní.



El embajador de Irán, país que hoy celebra el 43 aniversario de la revolución islámica liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní, se refirió también a la nueva ronda de negociaciones con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos para salvar el pacto de 2015 que limitaba su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones.



Unas negociaciones que Washington -que se retiró del pacto en 2018 durante el gobierno de Donald Trump y a las que asiste de forma indirecta-, considera bloqueadas, pero que, para el diplomático, "han registrado algunos avances" a pesar de la falta de voluntad de Estados Unidos.



La raíz del problema reside en la "falta de garantías" que ofrece Estados Unidos para cumplir un hipotético acuerdo, ya que ni siquiera entre sus fuerzas políticas -demócratas y republicanos- o sus instituciones -Congreso y Senado- mantienen una postura común con respecto a estas negociaciones, agregó.



"Entiendo que puede haber opiniones diversas, posiciones diversas sobre diferentes temas entre partidos en un país, pero cuando una nación adopta un acuerdo internacional debe haber garantías de que se va a cumplir", precisó.



Ghashghavi se quejó así de la decisión unilateral que adoptó Trump de salir de un acuerdo "que había costado mucho trabajo lograr" y de las desavenencias que existen entre los diferentes poderes públicos en EEUU a la hora de abordar uno nuevo.





"Se ha trabajado muchísimo, especialmente desde la Unión Europea, a través de su responsable de Exteriores, Josep Borrell, pero el problema siempre es la parte estadounidense que no acepta -piensa- la lógica del derecho internacional" Hassan Ghashghavi Embajador Iraní en Madrid “

"La pelota está ahora en el tejado de Estados Unidos.ha propuesta la vuelta de forma íntegra al acuerdo de 2015", que implicaba el levantamiento de sanciones al régimen iraní, y espera una respuesta, recordó elEliraní también se refirió a las tensiones que mantiene actualmente Occidente con Rusia ante una posible invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, cuya evolución Teherán "sigue a diario"."Lamentablemente hemos visto que en las últimas horas no ha habido buenas noticias sobre la situación, a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo. No hemos visto además ninguna desescalada" por ambas partes, añadió."es transparente en este asunto y quiere que las negociaciones tengan un buen resultado, pero que sea satisfactorio para ambas partes. Es la única forma de salvar el conflicto".Ghashghavi también defendió la gestión de su gobierno para atajar la pandemia de covid, que ahora registra cifras récord debido a la propagación de la variante ómicron y que, desde su punto de vista, ha permitido reducir la mortalidad por debajo de la de países más desarrollados.Y ello a pesar, según dijo, de las estrictas sanciones comerciales que afectan al país persa y que le impiden importar medicamentos o vacunas., no obstante, posee una infraestructura propia para la creación de vacunas anticovid y mantiene acuerdos de colaboración con los Gobierno de Cuba y China para su desarrollo, según el