Nombran nuevo director de Policía de Miami tras polémico despido de antecesor

El veterano policía Manuel A. Morales fue designado este lunes jefe de la Policía de Miami (Florida, EE.UU.), tras desempeñarse como director interino desde la polémica destitución en octubre pasado de Art Acevedo por "pérdida de confianza" de su departamento, informaron las autoridades.

"Me siento increíblemente honrado de haber sido elegido Jefe del Departamento de Policía de Miami", dijo en un comunicado Morales, un veterano con 28 años de servicio.

"A todos los héroes del Departamento de Policía de Miami quiero agradecerles su firme compromiso con nuestros principios de vigilancia comunitaria; sus sacrificios diarios no pasan desapercibidos", añadió Morales.

Expresó su agradecimiento al administrador de la ciudad, Art Noriega; al alcalde, Francis Suárez, "y a todos los comisionados (concejales) de la ciudad por su apoyo no solo a mí, sino, más importante, a todos los hombres y mujeres de la Policía de Miami que trabajan arduamente para hacer de Miami un lugar más seguro para todos".

En una semblanza en la web oficial de la entidad policial, se da cuenta de que Morales es licenciado en Liderazgo Organizacional por la Universidad de Saint Thomas y tiene una maestría "con distinción" en Estudios de Seguridad del Centro para la Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Naval de Postgrado.

Morales se incorporó al Departamento de Policía de Miami en 1994 como oficial, fue ascendido en 2009 al rango de Comandante de Policía y dirigió las operaciones diarias y el despliegue de la Unidad de Pandillas y la Unidad de Supresión del Crimen.

"Después de evaluar más a fondo el desempeño del jefe Morales durante los primeros 100 días, estoy muy seguro de que es eminentemente calificado, respetado y admirado por muchos y seguirá haciendo un gran trabajo como jefe del Departamento de Policía", dijo Noriega.

Morales sustituye desde hoy oficialmente a Art Acevedo, que en octubre de 2021 fue suspendido a los seis meses de asumir el puesto, después de haber denunciado corrupción y la existencia de una "mafia cubana" en la ciudad.

Acevedo, que es cubano-estadounidense aunque criado en California, fue suspendido en sus funciones con "la intención de terminar su empleo" por parte de Noriega, quien alegó que el jefe policial "perdió la confianza" de su departamento.

También dijo que no obedeció sus órdenes y que amenazó con sancionar a los empleados que no se hayan vacunado contra la covid-19, algo en lo que no tiene competencia.

En enero pasado, Acevedo, quien también estuvo a cargo de la Policía de Houston (Texas), demandó a la ciudad por considerar que era víctima de una "represalia".