Los drones de EE.UU. permitirán "asestar un golpe a Rusia", dice el Pentágono

Los drones que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles que su país enviará a Ucrania para defenderse de la invasión rusa servirán para "asestar un golpe a Rusia".



Así lo señaló un funcionario alto rango de Defensa de EE.UU. en una llamada con periodistas, donde no quiso precisar si los aviones no tripulados estarán armados o si serán únicamente de vigilancia.



Biden informó este miércoles el envío de 100 drones estadounidenses a Ucrania y aseguró que ayudará a ese país a adquirir sistemas antiaéreos "de mayor rango" para defenderse de los bombardeos rusos.



La fuente de Defensa de EE.UU. rehusó ofrecer más detalles sobre los drones, que serán enviados "lo más rápido que sea posible", y agregó que el avance de Rusia continúa estancado cerca de Kiev, donde no se ha producido un progreso "tangible".



Ante esta situación, Moscú está moviendo sus fuerzas de la retaguardia a la vanguardia, indicó el funcionario estadounidense.



De acuerdo a EE.UU., desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, Rusia ha lanzado más de 980 misiles contra el territorio ucraniano.



De momento, el Pentágono no ha visto indicaciones de que Rusia vaya a lanzar un asalto anfibio contra la localidad de Odesa, junto al mar Negro, pese al aumento de los ataques contra esta localidad por parte de la artillería naval de Rusia.



Biden hizo este miércoles el anuncio del envío de los drones a Ucrania en una alocución en la Casa Blanca, en la que ordenó la entrega de 800 millones de dólares más en asistencia a Ucrania, después del apasionado discurso del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por vía telemática ante el Congreso estadounidense.



La Casa Blanca precisó después en un comunicado que serán 100 los "sistemas aéreos tácticos no tripulados" que se mandarán a Ucrania, dentro de un paquete que incluye además 800 nuevos misiles antiaéreos Stinger, lo que elevará a más de 1,400 los proporcionados a ese país en el último año.



Estados Unidos entregará asimismo a Ucrania otros 9,000 proyectiles antiblindados, entre ellos 2,000 misiles Javelin más, 6,000 lanzacohetes antitanque de tipo AT-4 y 1,000 armas más ligeras que sirven para destruir vehículos acorazados.



La asistencia incluye también 100 lanzagranadas, 5,000 rifles, 1,000 pistolas, 400 ametralladoras y 400 escopetas, así como más de 20 millones de balas y municiones para esas armas de fuego.

