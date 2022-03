JCE recibirá propuestas de aspirantes a miembros de OCLEE en New Jersey y Nueva York

La Junta Central Electoral (JCE) se trasladará este jueves a New Jersey y el viernes a New York para recibir las propuestas de los dominicanos que aspiran a ser miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) de las localidades en Estados Unidos.

Según una nota de prensa, la JCE se reunirá con los aspirantes en la 27 park Avenue, 2nd floor Paterson, NJ 07501, New Jersey, en The Venue at Cafecito a las 6:00 de la tarde.

El viernes se recibirán las propuestas de los dominicanos que deseen formar parte de la OCLEE de Nueva York, en la 12 Dyckman St, Nueva York, NY 10040, en el 809 Sangría Bar & Grill a las 6:00 de la tarde.

La comisión de la entidad que estará recibiendo las propuestas para la conformación de las OCLEE en NJ y NY la preside Román Andrés Jáquez Liranzo y la integran los miembros titulares Samir R. Chami Isa y Patricia Lorenzo Paniagua; Well T. Sepúlveda Polanco, director del Voto Dominicano en el Exterior; Suedi León Jiménez, directora de Comunicación; Arlen Regalado, dirección de Protocolo; y Emily D. Féliz, de la Comisión de Juntas Electorales y PAMP.

Previo a iniciar el proceso de la conformación de las OCLEE y durante su desarrollo, el Pleno de la JCE se mantiene entusiasta incentivando a la participación de los dominicanos y dominicanas que residen fuera de su país, con un llamado especial a las mujeres y a los jóvenes, para que sean parte de la democracia.

De manera especial, quedan convocados todos los dominicanos y dominicanas radicados en New Jersey y Nueva York, para que formen parte de este proceso democrático.

La recepción de las propuestas y el rol de las OCLEE

La Junta Central Electoral (JCE) otorga un plazo de cinco días tras recibir las propuestas de los que aspiran ser parte de las Oficinas de Coordinación Logística de Elecciones en el Exterior (OCLEE), entes responsables del montaje de las elecciones legislativas y presidenciales, pautadas las próximas para el año 2024.

Durante las intervenciones de los miembros que conforman las distintas comisiones de la JCE, los mismos han hecho el llamado a participar en el proceso democrático que lleva el órgano electoral al exterior, tras culminar con el mismo en República Dominicana a principios de este año.

“Se confía más cuando se es parte; se confía en la democracia cuando se vive y se exige la democracia, porque al final de cuentas… la democracia es patria”, indicó Jáquez Liranzo durante la recepción de propuestas de los aspirantes a miembros de la OCLEE de Washington.

Asimismo, señaló que la institución quiere llevar este proceso de servicios hacia los dominicanos que residen en otros países para que ellos no tengan que desplazarse.

“Ese es nuestro objetivo, donde pise un dominicano y una dominicana, nosotros estaremos detrás de ustedes buscando sus huellas”, concluyó el presidente de la JCE durante su intervención en la OCLEE de Washington.

Rutas comprendidas para la conformación de las OCLEE

En la primera ruta para la conformación de las OCLEE, desde el 11 hasta el 19 de febrero del presente año, la comisión de la JCE que se desplazó a San Martín, Curazao, Panamá y Puerto Rico, está integrada por Dolores Fernández Sánchez, miembro titular; Hirayda Fernández, miembro suplente; Mario Núñez, director de Elecciones; Eladio Regalado, subdirector del Voto Dominicano en el Exterior; y Adelaida Martínez, en representación de la Dirección de Comunicación.

En la segunda Ruta, desde el 16 al 20 de febrero del presente año, la comisión de la JCE que se desplazó a las localidades de Estados Unidos (California, Orlando y Miami), está integrada por Rafael Vallejos Santelises, miembro titular; Patricia Lorenzo Paniagua, miembro titular; Suedi León Jiménez, directora de Comunicación; y Margarita E. Pimentel, abogada.

Mientras que la tercera ruta, desde el 25 de febrero al 6 de marzo del presente año, la comisión de la JCE que se desplazó a Europa (Holanda, Zurich, milano, Barcelona, Valencia y Madrid), está integrada por Román Andrés Jáquez Liranz, presidente de la JCE; Samir Chami Isa, miembro titular; Well T. Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior; Suedi León Jiménez, directora de Comunicación, Arlen P. Regalado Bautista, de la Dirección de Protocolo; y Emily D. Féliz Matos, de la Comisión de Juntas Electorales y PAMP.

JCE concluyó en RD conformación de las 158 Juntas Electorales

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) culminó el pasado 28 de enero de 2022 el proceso de recepción de propuestas de 2,323 personas que aspiran a ser miembros de las 158 Juntas Electorales en República Dominicana.

Aspectos a destacar en el proceso de conformación de las Juntas Electorales y de las OCLEE, es que quienes sean elegidos o ratificados, pasarán a un proceso de capacitación en la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), enfocadas en la especialización de administración electoral y en lo contencioso electoral.