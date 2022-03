No agrada plan de Nueva York para desalojar campamentos de los sin techo

Nueva York desmantelará los campamentos de los sin techo que hay a través de la ciudad, un problema heredado por la nueva Administración del alcalde Eric Adams y que por décadas no ha podido ser resuelto, pero la iniciativa no ha sido acogida por defensores de los vagabundos, que reclaman que primero debe resolverse el tema de la vivienda.

El alcalde Adams, que asumió el cargo el pasado 1 de enero, ha dicho que no dirigirá una ciudad que permita a las personas vivir en un ambiente "inhumano y peligroso", sin baños, sin duchas, sin formas de cuidarse a sí mismos.

Un grupo compuesto por funcionarios de la ciudad, entre ellos miembros de la Policía, ya comenzó a visitar más de 150 campamentos ofreciendo refugio y servicios a los sin techo previo a un aviso de 24 a 48 horas para desalojar, de acuerdo con la cadena CBS.

"Vamos a eliminar los campamentos de nuestras calles y colocar a las personas en condiciones de vida saludables con servicios integrales”, ha dicho el alcalde.

La iniciativa surge luego de haber anunciado el pasado febrero un plan para sacar los vagabundos del centenario metro de Nueva York, donde duermen muchos cada noche y donde se han registrado a incidentes que han costado la vida de usuarios del tren.

Sin embargo, muchos no quieren ir a los refugios de la ciudad y no se les puede obligar. Muchos que han dormido en albergues aseguran que les expone a diversos problemas como el abuso sexual o el robo.

El plan de la ciudad no ha sido del agrado de defensores de los vagabundos, como la Coalición para los Sin Techo, que la considera "cruel", señala además CBS.

De acuerdo con la ONG, si el alcalde quiere ayudar debe abrir más lugares seguros para esta población en lugar de "quitarles la poca protección que tienen" para protegerse.

Sin embargo, el alcalde demócrata ha dicho que serán llevados a refugios, que considera "extremadamente seguros", lo contrario a las improvisadas viviendas en las aceras de la ciudad. Este proceso debe tomar unas dos semanas.

"No puedes construir una casa en miniatura hecha de cartón en las calles. Eso es inhumano”, dijo Adams en una reciente entrevista con The New York Times.

Un informe dado a conocer la pasada semana por la Coalición para los Sin Techo, basado en estadísticas del censo de la ciudad a esta población, indica que unas 50,000 personas duermen actualmente en los albergues del Departamento de Servicios para los Sin Techo (DHS por siglas en inglés), unos 15,000 son niños, mientras otros miles lo hacen en otros albergues administrados por otras agencias de la ciudad y otros en las calles.

También indica que el pasado año fiscal 640 personas sin techo murieron en Nueva York, la mayoría por casos relacionados con drogas, 31 por el COVID-19, dieciséis por exposición al frío y dos por calor.

Diversas ciudades a través del país han desalojado los campamentos de vagabundos, entre ellas Los Ángeles y la más reciente Boston el pasado enero.