Barack Obama: "Hay gente muriendo por la desinformación"

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/21/ap22111794472541-8b6661b7.jpg

El expresidente Barack Obama habla durante el simposio Challenges to Democracy in the digital Information Realm organizado por el Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford en Stanford, California, el jueves 21 de abril de 2022. ((JESSICA CHRISTIAN/SAN FRANCISCO CHRONICLE VÍA AP))