Jean-Pierre, la primera portavoz negra y abiertamente gay de la Casa Blanca

Karine Jean-Pierre se convirtió este jueves en la primera persona de raza negra y la primera mujer abiertamente homosexual en ser nombrada portavoz de la Casa Blanca, un puesto que la convertirá en el rostro y la voz que defiende las políticas del presidente estadounidense, Joe Biden.

Su nombramiento es un reflejo de la diversidad del Gobierno de EE.UU., donde la Vicepresidencia lleva el nombre de Kamala Harris, quien rompió su propio techo de cristal al convertirse en la primera afroamericana y la primera estadounidense de origen indio o asiático en asumir ese cargo.

Jean-Pierre, de 44 años, sustituirá a la actual portavoz, Jen Psaki, que tiene previsto dejar la Casa Blanca el 13 de mayo.

Nacida en la isla caribeña francesa de Martinica e hija de inmigrantes haitianos, Jean-Pierre ha ejercido como "número dos" de Psaki desde que Biden tomó posesión como presidente en enero de 2021 y, en varias ocasiones, se ha encargado de contestar a las preguntas de los reporteros en las ruedas de prensa diarias.

"ES UN HONOR ESTAR AQUÍ"

La primera vez que se subió al podio fue en mayo del año pasado y, entonces, ya hizo historia como la primera mujer negra en tres décadas en presidir las agitadas ruedas de prensa de la Casa Blanca.

"Es realmente un honor estar aquí hoy. Doy importancia a este momento histórico, de verdad que lo hago", comenzó Jean-Pierre, quien argumentó que, pese a apreciar el significado histórico de su intervención en la sala de prensa de la mansión presidencial, había que quitarle importancia.

"Creo que estar en este podio, estar en esta sala, estar en este edificio, no es algo que trata de una persona. Es algo que hacemos en nombre del pueblo estadounidense", añadió entonces.

Antes que ella, solo otra mujer afroamericana había podido situarse detrás el atril de prensa de la Casa Blanca: Judy Smith, subsecretaria de prensa del entonces presidente republicano George H.W. Bush (1989-1993) y que inspiró el personaje de Olivia Pope en la serie de televisión política "Scandal".

UNA MUJER "EXTRAORDINARIA" CON GRAN SENTIDO DEL HUMOR

Jean-Pierre sonaba desde hace tiempo como posible sustituta para Psaki, quien ya había dejado clara su intención de dejar el cargo aproximadamente un año después de asumirlo.

En un mensaje en Twitter, Psaki describió a su compañera como una "mujer extraordinaria", "apasionada" e "inteligente" con principios morales fuertes y enorme sentido del humor, lo que la convierte no solo en una gran profesional sino también en una gran madre (tiene una hija) y gran persona.

"No puedo esperar a verla brillar mientras trae su propio estilo, resplandor y gracia al podio", declaró Psaki.

En un comunicado, Biden también se deshizo en halagos hacia Jean-Pierre, quien fue su asesora cuando ejercía como vicepresidente en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

El mandatario llamó a Jean-Pierre por su nombre de pila, Karine, y consideró que tiene la "experiencia", el "talento" y la "integridad" que se necesita para un trabajo tan difícil.

Jean-Pierre tiene experiencia en el sector público, privado y ha participado en numerosas campañas presidenciales, incluidas las de Obama en 2008 y 2012, así como la de Biden en 2020.

DEFENDIÓ A KAMALA HARRIS DE UN MANIFESTANTE

Sin embargo, antes de llegar a la campaña de Biden, trabajó en 2019 para la plataforma progresista MoveOn, que entonces buscaba sacar de la Casa Blanca el entonces presidente Donald Trump (2017-2021).

Una anécdota muy conocida de entonces es que Jean-Pierre, como directora de Asuntos Públicos de MoveOn, organizó un debate al que invitó a Harris y en el que acabó enfrentándose a un manifestante.

En concreto, de manera inesperada, un activista defensor de los derechos de los animales se subió al escenario y se abalanzó sobre Harris para quitarle el micrófono, ante lo que Jean-Pierre intervino poniendo su cuerpo entre la entonces senadora y el manifestante, bastante más alto que ella.

"Fue un momento en el que pasé miedo, pero en lo único que pude pensar era que tenía que actuar", reflexionó posteriormente Jean-Pierre en una entrevista en MSNBC.

Jean-Pierre, en ese momento, pensó que quizás el hombre que se había subido al escenario era un supremacista blanco que quería hacer daño a Harris, entonces la única mujer afroamericana que competía en las primarias demócratas para la Presidencia, una carrera que ganó Biden.

"Y me dije, no, esto no va a pasar hoy", afirmó resulta Jean-Pierre recordando lo ocurrido.

La nueva portavoz ha trabajado también como analista política para las cadenas NBC y MSNBC, y como defensora de los derechos reproductivos de las mujeres para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

Jean-Pierre asumirá el cargo en un momento en el que el derecho al aborto está en peligro en EE.UU. y justo cuando Biden enfrenta una invasión no vista en décadas, mientras al mismo tiempo trata de lidiar con la invasión rusa de Ucrania.