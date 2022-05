El alcalde de Miami mantiene firme su "confianza" en las criptomonedas

El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo este martes que, más que en el valor de las criptomonedas, se fija en la tecnología en la que se basan y reafirmó su "confianza" en esos instrumentos de cambio a pesar de su volatilidad.

"No hay dudas de que ha sido un triunfo para nosotros" atraer esta nueva tecnología a la ciudad, reconoció el alcalde en un panel sobre el futuro de las criptomonedas realizado durante la segunda jornada del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos.

Suárez recordó que, en los últimos dos años, en concreto desde el famoso tuit "cómo te puedo ayudar" dirigido al director de una firma tecnológica, la influencia de la ciudad se ha disparado y es ahora la de mayor crecimiento de todo EE.UU. en empleos tecnológicos y recientemente fue considerada por la revista Financial Times como la "más importante" del país.

Entre 2020 y 2021 se han cuadruplicado las inversiones de capital de riesgo para nuevas empresas con sede en Miami, es decir durante el mismo periodo en que se multiplicó el valor de las criptomonedas hasta su pronunciada caída el pasado mes, una volatilidad que, sin embargo, no altera el plan del alcalde.

"No me fijo mucho en su valor, me enfoco más en la tecnología en la que se basa", manifestó Suárez en el panel, que fue retransmitido por "streaming" y en el que destacó el valor de un bitcoin respecto al dolar, la moneda más estable y de referencia en el mundo financiero.

"Mi perspectiva es crear un ecosistema", agregó Suárez, para luego recordar a modo de ejemplo los beneficios económicos que supuso para la ciudad albergar la conferencia anual de Bitcóin, que atrajo a 15,000 participantes y dejó "decenas de millones de dólares" a las arcas municipales.

Asimismo, puso de relieve el patrocinio de la empresa de este sector FTX para el principal coliseo y sede del equipo de baloncesto Miami Heat, además del constante flujo de firmas tecnológicas que deciden mudar sus sedes corporativas a esta ciudad estadounidense.

Al igual que la otra panelista de la mesa, Sheila Warren, directora ejecutiva de la alianza Crypto Council for Innovation (CCI), Suárez avisó que esta "tecnología disruptiva (rompedora)" ha venido para quedarse y por eso prevé una futura transición como moneda de cambio regular que le otorgará estabilidad.

Suárez puso de relieve la "confianza" que le inspiran las criptomonedas mientras que Warren señaló que "esta tecnología es por naturaleza más transparente" y hay que prestarle atención desde los estamentos de poder.

En esa línea, Warren urgió a fijar un marco regulatorio y destacó el deseo de los líderes del sector de "trabajar con los responsables políticos para garantizar que las nuevas políticas estimulen la innovación y el crecimiento", ello al amparo de una "visión holística con participación de diferentes agencias".

En esa línea, la experta saludó la firma el pasado marzo de un decreto ejecutivo por parte del presidente de EE.UU., Joe Biden, para analizar la posible creación de una criptomoneda nacional que deberá estar respaldada por la Reserva Federal (Fed).

Ambos, no obstante, tampoco ignoraron los riesgos que entrañan estas monedas, sujetas a fuertes fluctuaciones de valor y muy volátiles.

Sobre el cierre del panel y a una pregunta del moderador, el periodista de la cadena CBS News Enrique Acevedo, Suárez no descartó la posibilidad de convertirse en "el primer presidente latino de Estados Unidos".