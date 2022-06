¿Por qué Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard?

Este miércoles los siete jurados a cargo del juicio por difamación de Johnny Depp fallaron a favor del actor de 53 años, quienes no creyeron que Amber Heard dijera toda la verdad, en los momentos que tuvo la oportunidad de ofrecer su testimonio, y los contrainterrogatorios.

Amber Heard fue encontrada culpable de difamar a su exesposo en un artículo de opinión que escribió en el Washington Post en el 2018, y deberá pagar la suma de 10.4 millones de dólares por daños.

Expertos legales conversaron con distintos medios de comunicación de EEUU, y llegaron a la conclusión de que el caso iba a subir y bajar por su credibilidad, más que por cualquier cuestión legal.

“El hecho de que ella salió del contrainterrogatorio en esencia derrotada sin ninguna credibilidad restante, ese fue el eje del caso para mí”, dijo la ex jueza de California Halim Dhanidina al New York Post.

La abogada dijo a The Post, que los miembros del jurado probablemente pensaron que la actriz de 36 años estaba mintiendo sobre el abuso que afirmó haber sufrido a manos de su exesposo Johnny Depp.

Otra de las posibles razones por las que Amber pudo haber perdido el juicio, es porque no pareció ser sincera ante los miembros del jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres.

El jurado civil de Virginia falló el miércoles a favor de Depp en los tres cargos que presentó contra Heard, al concluir que ella no sólo hizo declaraciones difamatorias, sino que lo hizo con “malicia real”, una consideración más estricta que involucra a las figuras públicas. El jurado concluyó que Depp debería recibir más de 10 millones de dólares.

Otra aboga, contó a The Post, que el jurado consideró que ella no era auténtica, exageraba o no merecía empatía.

“Muchas de las señales emocionales de Heard en el banquillo de los testigos no coincidían con su testimonio. Se apasionaba mucho en momentos extraños o hacía intentos incómodos de conectarse con el jurado hablándoles directamente”, dijo Mitra Ahouraian.

Dijo que el caso de Amber también se vio afectado porque no pudo mantener su historia clara durante algunos puntos del juicio.