La dominicana que forma parte del equipo legal de Johnny Depp

El juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard llegó a su fin este miércoles, cuando el jurado, falló a favor del actor, condenando a Heard a pagar la suma de US$10.4 millones por daños.

El litigio que duró siete semanas, fue televisado, convirtiéndose en el centro de atención, y en uno de los más vistos y seguidos de la historia reciente.

Desde el inicio, el equipo legal de Johnny, compuesto por cinco mujeres (dos latinas), y cuatro hombres se destacó por su cercanía al actor, y la forma incisiva en la que conducían los interrogatorios, tanto así, que sus miembros se han convertido en mini celebridades en las redes sociales, siendo asediados y seguidos por los fanáticos del actor.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/03/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-1ff6ae89.jpg El equipo legal de Johnny Depp luego de escuchar el veredicto final (AP)

Entre ellos se encuentra Yarelyn Mena, una dominicana radicada en la ciudad de Nueva York, que al igual que Camille Vásquez, es abogada asociada de la firma Brown Rudnick. Mena, es miembro de la Asociación Dominicana de Abogados (DBA por sus siglas en inglés), obtuvo su licenciatura en Psicología de Hunter College en 2015, y en el 2019, se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham, ubicada en El Bronx.

La dominicana es asociada del grupo de Práctica de Litigios y Arbitraje de la firma en la oficina de Nueva York. Su práctica está dedicada a la propiedad intelectual y el derecho comercial, representando a clientes individuales y corporativos en una variedad de asuntos, que incluyen infracción de derechos de autor, infracción de patentes, difamación y disputas de contratos comerciales.

Antes de unirse a Brown Rudnick, Yarelyn fue asociada de verano en la Firma. Fue pasante legal en Take-Two Interactive Software, Inc., Fluent, Inc. y S&P Global Market Intelligence, y asistente de investigación legal en Wordsworth Law Publications, Inc.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/03/personas-posando-por-un-foto-52a32c33.jpg Yarelyn Mena (derecha) (FUENTE EXTERNA)

Mientras estaba en la facultad de derecho, Yarelyn fue pasante legal en Fordham Law's Samuel-Glushko Intellectual Property and Information Law Clinic, donde asesoró a los autores en materia de derechos de autor.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/03/mujer-de-cabello-largo-sonriendo-6f21636c.jpg Yarelyn Mena (FUENTE EXTERNA)

Como estudiante de derecho, fue seleccionada como una de los 25 estudiantes de todo el país para participar en el Hispanic National Bar Association/Microsoft Intellectual Property Law Institute.

Yarelyn también contribuye a la comunidad de la Firma como parte del Comité Directivo de la Iniciativa de Mujeres; miembro activo de la Red de Trabajo de Abogados Diversos; y como asesor asociado para los asociados entrantes. Además, en septiembre de 2020, Yarelyn fue seleccionada para participar en la Academia de Liderazgo Latina de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos con mujeres en la profesión legal de todo el país.