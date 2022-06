Detenido un joven canadiense por amenazas de tiroteo a evento LGBTQ+ en EEUU

Un adolescente canadiense fue detenido por amenazar con dispararle a los participantes de un evento Lgbtq+ organizado en Florida (EE.UU) y tras una investigación internacional que involucró a varias agencias del orden, anunciaron este lunes las autoridades.

El arresto del adolescente de 17 años, aún sin identificar, fue anunciado este lunes en una rueda de prensa por el subjefe del Departamento de Policía de West Palm Beach (Wpbpd), Rick Morris, a quien se unieron representantes de las organizaciones Lgbtq+ Compass y Transpire Help.

Según un comunicado del mismo departamento policial, el sospechoso "blandía un arma en el video, dijo que vivía en el condado de Palm Beach, hizo comentarios anti-Lgbtq+ y también dijo que iba a cometer un tiroteo masivo ese día en ese evento".



Se trata del evento Pride on the Block 2022, que se realizó en la mencionada ciudad al norte de Miami este domingo.



De acuerdo con las autoridades, en la madrugada de este lunes el joven fue arrestado en Canadá por hacer las amenazas en la plataforma de video chat Omegle.



Las autoridades canadienses acusaron al sospechoso de amenazas de cometer un tiroteo masivo.



Los cargos, indicó el comunicado, están pendientes de realizarse por el Departamento de Policía de West Palm Beach y se basan en el "Estatuto del Estado de Florida 836.10: Amenazas escritas o electrónicas de matar, causar lesiones corporales o realizar un tiroteo masivo o un acto de terrorismo".



Según detalles de las autoridades, el pasado domingo el Departamento de Policía de Miami notificó de las amenazas del joven a sus colegas de West Palm Beach, que iniciaron una investigación criminal.



"Además de aumentar el plan de seguridad existente para el evento con oficiales adicionales uniformados, encubiertos y SWAT (fuerzas especiales), el Centro de Inteligencia Estratégica (STIC) del Wpbpd desarrolló información que finalmente identificó la ubicación del sospechoso", añadió el comunicado.



Asimismo, la investigación internacional contó con la colaboración del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el Servicio de Policía de Toronto y la Policía Regional de Peel y el FBI estadounidense.



Tanto el video como el arma que el joven mostró en el video fueron recuperados por la Policía canadiense.

