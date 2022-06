La rabia de la generación que creció cuando el aborto era un derecho en EEUU

Una generación de mujeres nació cuando el aborto era ilegal en los Estados Unidos, pero cuando comenzaron su vida sexual se había convertido en un derecho, sin embargo, este viernes la corte acabó con la protección federal del derecho al aborto, la cual estaba vigente desde 1973, por lo que ahora serán los estados quienes fijarán las reglas.

Nueve estados ya han prohibido el aborto y se espera que otros lo hagan en las próximas semanas.

Según una información de EFE, Anne Glusker, de 63 años narra que cuando vio esta información decidió plantarse frente al Tribunal Supremo.

"Desde el momento en el que fui sexualmente activa o mis amigas lo fueron, siempre el aborto había sido legal. Siempre desde que he sido una persona, siempre el aborto ha sido legal. Para la mayor parte de mi generación, el aborto ha sido un derecho. Y esto es horrible", dijo.

Otro testimonio es del Rosemary Maffei, quien tenía 18 años cuando el Tribunal Supremo estableció la protección federal al aborto.

La mujer acudió a la protesta con su hija Mary Elizabeth Maffei, de 32 años, quien esa misma mañana fue la encargada de avisarle del fallo del Tribunal Supremo.

Dijo que le horroriza la idea de que las mujeres en EE.UU., incluida su propia hija, vayan a tener desde hoy menos derechos de los que ella disfrutó en su edad adulta.

"Honestamente -confesó-, me da miedo. No quiero que nadie esté en la situación de no poder controlar qué pasa con sus cuerpos. Mujeres que quieren tener un aborto porque han sido violadas, por incesto, o por razones médicas o simplemente porque no quieren tener un hijo. Y ahora no van a poder tomar esa decisión".

El fallo del Tribunal Supremo ha dejado en el aire el acceso al aborto de 36 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en 13 de los 50 estados del país, según Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en Estados Unidos.