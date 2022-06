Al menos 40 muertos hallados en un camión en Texas

Las autoridades de la localidad de San Antonio, en la frontera de Texas (EE.UU.) con México, localizaron este lunes más de cuarenta cadáveres en el interior de un camión, informó la prensa local.

Aunque la policía no ha podido confirmar con exactitud el número de fallecidos, se cree que eran migrantes que podrían haber sido víctimas de tráfico humano que se da en el cruce entre México y Estados Unidos, de acuerdo a reportes del medio The New York Times.

El hallazgo se produjo cerca de la base aérea de Lackland. Del vehículo salieron más de 12 personas con vida y fueron trasladadas a hospitales, refirieron testigos.

“Se cree que todas las víctimas cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos”, dijo a NYT. Oficiales del Departamento de Policía de San Antonio estaban buscando al conductor del vehículo, quien parecía haberlo abandonado en algún momento antes de que fuera descubierto en un área remota cerca de las vías del tren y los patios de chatarra de automóviles, narraron los lugareños.

Se desconoce qué pudo haber provocado las muertes, pero San Antonio y otras ciudades de Texas han estado experimentando un calor en junio que está en niveles récord o cerca de ellos, las temperaturas alcanzaron los 103 grados Fahrenheit este lunes.

En tanto que una portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que un equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional había llegado al lugar, pero no podía proporcionar más detalles.