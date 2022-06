Hillary Clinton sobre prohibición del aborto: "Las mujeres van a morir"

Hillary Clinton expresó no estar “sorprendida”, sino más bien decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de anular el Roe vs Wade.

“No me sorprendió, porque creo que ese era el objetivo de llenar la corte con jueces que habían estado en el expediente durante muchos años por estar en contra de los derechos constitucionales de las mujeres para tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos”, afirmó Clinton durante una entrevista a CBS Mornings.

“Lamento profundamente que realmente haya sucedido, pero ahora que sucedió, creo que todos entienden que este no es necesariamente el único esfuerzo que vamos a ver en este tribunal para hacer retroceder el reloj en los derechos civiles y los derechos de los homosexuales y los derechos de las mujeres más allá del aborto”, dijo Clinton.

El fallo de seis a tres revierte alrededor de 50 años de procedentes legales y otorga a los estados individuales el poder de decidir si permiten el procedimiento. Esto cambia la perspectiva de los derechos reproductivos de las mujeres.

Desde que se dio a conocer la anulación varios estados ya han prohibido el aborto, entre estos se encuentran: Arkansas, Kentucky, Missouri y Dakota del Sur.

Clinton espera que el fallo de la Corte Suprema despierte a la ciudadanía. “No me importa de qué partido político o religión seas, la pregunta es, ¿quién decide? ¿El gobierno estará en tu dormitorio? ¿El gobierno tomará estas decisiones? Estamos solo al comienzo de esto”, agregó.

Al ser cuestionada sobre las personas que están a favor del aborto y de los niños que están por nacer, la ex primera dama respondió: “Esa es predominantemente una creencia arraigada en la religión, que respeto. Y es por eso, que en una democracia pluralista como la nuestra, el tribunal en Roe vs Wade dijo que el gobierno no tomará esa decisión”.

“Si es su creencia personal, basada en lo que sea, que no existe una base legítima para el aborto, incluso si está en el hospital y se está desangrando, incluso si le dicen que tiene cáncer y que la quimioterapia es necesaria y, por lo tanto, es necesario un aborto, pase lo que pase, tú puedes tomar esa decisión”, dijo Clinton.

“Puede que no esté de acuerdo con eso, pero puedes tomar esa decisión. Pero tú, y aquellos que apoyan tu punto de vista particular, no pueden dictar esa decisión a todas las demás mujeres”, agregó.

Clinton afirmó que cree que el objetivo final del fallo es "borrar verdaderamente el progreso que las mujeres han logrado en los últimos 150 años".