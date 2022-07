Estrenan en EEUU documental sobre la soldado asesinada Vanessa Guillén

La cadena hispana Univision estrena este jueves un documental sobre la soldado Vanessa Guillén que incluye también las historias de Karina López y otras sobrevivientes de acosos sexuales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En abril de 2020 la soldado Guillén, de 20 años, fue asesinada en la base del Ejército en Fort Hood (Texas). El presunto homicida, el soldado Aaron Robinson, se suicidó poco después cuando iba a ser detenido.

Guillén había hablado con su familia acerca del acoso sexual en la base y su caso motivó protestas públicas e iniciativas en el Congreso para remediar los problemas en la investigación del acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas.

López por su parte es "una soldado hispana que lucha por cambiar el sistema que la silenció", indicó la cadena de televisión. "Dos años después de haber sobrevivido a una agresión sexual en la misma base, creó una publicación viral en Facebook y frente a las represalias sigue adelante con su lucha por la justicia".

En el documental titulado #IamVanessaGuillen (#Soy Vanesa Guillén), de una hora y 14 minutos, López describe su situación cuando en 2018 vio a su madre por primera vez desde un asalto sexual y tomó conciencia de que "ya no era yo la misma persona".

"Mi hermana menor hacía comentarios como que yo estaba durmiendo mucho, que agarraba una almohada y dormía en el suelo, que no podía dormir con las luces apagadas", añadió. "No quería que me tocaran. Una parte de mí murió".

"Alguien me hizo esto, y nadie quería escucharme", apuntó.

López dijo que, después de haber sido asaltada por otro soldado en su dormitorio, los mandos militares no prestaron atención a su denuncia. La soldado inició una queja ante el Pentágono y pidió la baja honorable en 2019.

El caso de Guillén impulsó a López a la creación de la página #IamVanessaGuillen en Facebook lo cual trajo a luz las quejas de decenas de mujeres a las cuales se refiere el documental enfocado en los acosos sexuales en Fort Hood.

López dijo que, más allá de lo que ella sufrió en el asalto, lo que le causó el trastorno por estrés postraumático (TEPT) fue el hecho de que los mandos y otras personas en su entorno no le dieran apoyo e incluso dudaran de su historia.

"Desafortunadamente esto es muy común", dijo la directora del documental Andrea Patiño Contreras en una entrevista con la cadena pública de radio NPR. "Y algunos estudios de este asunto indican que la experiencia del trauma sexual en las fuerzas armadas es un predictor de TEPT más alto que el ir a combate", agregó. EFE

