Nueva York pide ayuda por el aumento de demandantes de asilo de Latinoamérica

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió este martes ayuda federal al Gobierno de EE.UU. por el "fuerte aumento" de solicitantes de asilo, especialmente de Latinoamérica, que ha registrado recientemente la ciudad en el sistema de albergues para los sintecho.

En una nota, la Alcaldía dijo que los albergues de la Gran Manzana han recibido 2.800 solicitantes de asilo "de Latinoamérica y otras regiones" en las últimas "seis o siete" semanas y reclamó asistencia gubernamental tanto financiera como técnica ante el riesgo de desbordamiento.

"En algunos casos, están llegando familias en autobuses enviados por los gobiernos de Texas y Arizona, mientras que en otros, parece que las personas están siendo enviadas por el gobierno federal", sostuvo el alcalde en el comunicado.

Adams subrayó que la ciudad quiere recibir a los inmigrantes y atender a las personas sin hogar, pero advirtió que su administración tiene dificultades para dar apoyo a la creciente población de sintecho en los albergues, a la que se suma ahora un gran flujo de solicitantes de asilo.

En una intervención posterior, en la que anunció un proyecto de apoyo a los sintecho, Adams dijo a los medios que el sistema de acogida está "sobrecargado" y llamó a los "estados que han estado dando billetes de ida" a los migrantes a "entender que debe haber una colaboración".

Dos ONG que ayudan a los sintecho, Legal Aid y Coalition for the Homeless, criticaron los comentarios del alcalde, dijeron que "los solicitantes de asilo no deberían cargar la culpa" de la crisis de mendicidad local y acusaron a la ciudad de imponer "obstáculos burocráticos" para solucionarla.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, hizo esta semana uno llamado parecido al de su homólogo neoyorquino, al apuntar que los migrantes "están siendo engañados" para que tomen autobuses desde los estados sureños.

Las administraciones de Texas y Arizona, republicanas, han estado ofreciendo transporte a migrantes para que vayan a la capital, como modo de protesta por la política migratoria del presidente Joe Biden.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, especificó hoy en Twitter que su estado está "dando transporte voluntario a los solicitantes de asilo solo a Washington DC", pero consideró "conveniente que los alcaldes liberales (en probable alusión a Nueva York y Washington) finalmente hablen de esta crisis humanitaria una vez afecta a sus comunidades".