Liberado el periodista de EEUU detenido en RD Congo por tratar con rebeldes

El periodista estadounidense Nicolas Niarchos, detenido la pasada semana cuando que investigaba los vínculos de los minerales con los grupos armados en la República Democrática del Congo (RDC), fue puesto en libertad, confirmó hoy a Efe una ONG especializada en temas judiciales que seguía el caso.

"El periodista Nicolás Niarchos fue liberado y salió de la RDC anteayer hacia su país, Estados Unidos de América", declaró por teléfono Georges Kapiamba, presidente de la organización Acceso a la Justicia (ACAJ), con sede en Kinshasa.

Niarchos, un periodista independiente que trabaja desde Europa y África para medios estadounidenses como The New Yorker o The Nation, entre otros, fue arrestado el pasado miércoles en la ciudad de Lubumbashi (sur) junto a un periodista congoleño.

"Hubo varias presiones nacionales e internacionales para su liberación. Lo que hizo que lo liberaran. Sin embargo, su compañero congoleño sigue detenido en los calabozos de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANR", explicó Kapiamba.

El vicepresidente de una comisión de la provincia de Alto Katanga para informar sobre su detención, Jeef Mbiya, dijo a Efe este lunes que Niarchos estaba "acusado de haberse acercado a los milicianos de Bakata Katanga durante su trabajo".

Según Mbiya, los agentes de la ANR trasladaron al periodista norteamericano de Lubumbashi a Kinshasa.

"Es cierto que (Niarchos) trabajó en una serie de informes sobre los recursos naturales y los minerales de sangre (obtenidos en conflictos), pero cayó en las red de la ANR porque se acercó a los milicianos", añadió el vicepresidente.

El grupo rebelde Mai-mai Bakata Katanga, creado en 2011, es una milicia que opera en la provincia de Katanga para exigir su autonomía e independencia del resto del país.

En septiembre de 2020 intentaron tomar con fusiles AK-47, machetes, flechas y otras armas blancas la ciudad de Lubumbashi, capital de la provincia de Alto Katanga y la segunda urbe más poblada de la RDC, lo que provocó al menos 19 muertos.

En esta provincia, una de las más ricas en recursos naturales del país, existe un movimiento secesionista desde la época de la independencia de la RDC en 1960, cuando su líder, Moïse Tshombe, declaró la soberanía de esta zona y se autoproclamó presidente del nuevo Estado que duró hasta 1963.

El sur de la República Democrática del Congo es la principal zona minera del país, con más de la mitad de las reservas mundiales de cobalto, un mineral imprescindible para construir las baterías de todo tipo de aparatos electrónicos.

En este área también hay reservas de cobre, zinc, casiterita, manganeso, plata, oro, uranio y platino, entre otros minerales.