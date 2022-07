Hallan a tres niños y una mujer muertos en una residencia en Connecticut

Autoridades indican que al parecer se trata de un incidente aislado y no hay amenaza para el público. ( TELEMUNDO )

Tres niños entre los 5 y 12 años y una mujer fueron hallados muertos en una residencia en la ciudad de Danbury, en Connecticut (Estados Unidos) en la noche de ayer, según recogen este jueves medios locales.

Los cuerpos de los niños, que al parecer están relacionados, estaban en el interior del hogar mientras que el de la mujer fue hallado en un cobertizo en el patio trasero de la casa.

De acuerdo con los informes de prensa, la policía de Danbury recibió una llamada a las 6:30 de la tarde del miércoles de un hombre que estaba angustiado y llorando. Cuando los agentes llegaron al hogar se encontraron con los cuerpos.

Se desconoce cómo murieron y su identidad, mientras la policía ha iniciado la investigación entrevistando a potenciales testigos.

"Es un momento extremadamente difícil para muchos de nuestros agentes, especialmente para aquellos que tuvieron que entrar” a la casa, dijo el jefe de la policía de Danbury, Patrick Ridenhour.

Indicó además que al parecer se trata de un incidente aislado y no hay amenaza para el público.

"No vamos a dejar ninguna piedra sin remover. No quiero adelantarme. Tenemos una idea bastante clara de lo que sucedió, pero no queremos confirmarlo en este momento", dijo Ridenhour a NBC.