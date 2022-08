Policía reporta que no encontraron víctimas en tiroteo en Mall of America

Los clientes abandonan el Mall of America después de que se levantó el cierre en un tiroteo, donde la policía dijo que no se encontró ninguna víctima y un sospechoso huyó, el jueves 4 de agosto de 2022 en Bloomington, Minnesota. ( FOTO AP/TRISHA AHMED )

Alguien disparó el jueves en el centro comercial Mall of America en los suburbios de Minneapolis, lo que hizo que los compradores corrieran a refugiarse, pero la policía dijo que no encontraron a una víctima de inmediato.

La policía de Bloomington también dijo que seguían buscando a un sospechoso después de asegurar la escena poco antes de las 6 p.m., aunque el mall no fue reabierto.

El video publicado en las redes sociales mostró lo que parecía ser un hombre gritando mientras caminaba cerca de la tienda Nike del complejo, cuando se escucharon al menos tres disparos.

El centro comercial, que abrió sus puertas en 1992, es el más grande de los EE. UU. y es un destino turístico y un lugar de reunión de la comunidad.

El video publicado en línea mostró a los compradores huyendo del parque de diversiones en el interior del centro comercial, sosteniendo las manos de sus hijos y agarrando sus bolsas. Otro video más mostró a un par de policías, incluido uno con un rifle, moviéndose por el centro comercial, y personas que se alejaban rápidamente del gran atrio interior del centro comercial.

Trent Turner, un vendedor de una zapatería DSW un nivel por debajo de la tienda Nike, dijo que estaba cerca de la parte de atrás cuando escuchó disparos. “Entonces vi a todos corriendo en estampida hacia la parte de atrás”, dijo.

Una mujer tuiteó que estaba comprando ropa para fotos de último año de secundaria con su hija de 17 años cuando el gerente de la tienda les dijo que "se mudaran lo más atrás posible". La mujer dijo que estaba en un probador con su hija. Otra persona publicó un video de docenas de personas que se decía que estaban reunidas en el sótano como advertencias de “por favor, refúgiese de inmediato” repetidas en los altavoces del centro comercial.

Una mujer que solo se identificó como Tara dijo a The Associated Press que ella y una amiga se encontraban entre las decenas de personas que corrieron por un pasillo para salir del centro comercial.

“Estábamos en la tienda de Lululemon y vi gente corriendo y él estaba en el vestidor y comencé a golpear la puerta para que saliera y no tenía una camisa puesta, así que salimos corriendo de allí. " ella dijo.

El Mall of America prohíbe las armas en sus instalaciones, según su sitio web. El centro comercial no tiene detectores de metales y los compradores no son registrados al entrar. Fue escenario de un tiroteo en Nochevieja, cuando dos personas resultaron heridas durante un aparente altercado.