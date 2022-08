Biden irá el lunes a Kentucky por inundaciones solo si da negativo al COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea viajar este lunes a Kentucky para ofrecer su apoyo a los trabajadores de los servicios de emergencias en su lucha contra las inundaciones, pero solo si antes da negativo en una prueba de COVID-19.

"No viajará a no ser que dé negativo. Por supuesto que no haría eso", aclaró este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante su rueda de prensa diaria y ante la insistencia de los periodistas, que le exigían una respuesta para poder planear la cobertura.

La Casa Blanca anunció en la mañana del viernes que el mandatario y la primera dama, Jill Biden, se desplazarán el lunes al estado, donde decenas de personas han muerto por las recientes inundaciones, para supervisar los esfuerzos de rescate y visitar a las familias afectadas.

En la visita también estarán presentes el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y su esposa.

Beshear avisó a comienzos de semana que el número de muertos por las lluvias torrenciales probablemente aumentará a medida que continúan las labores de rescate, ya que cientos de personas se encuentran aún desparecidas.

Entre los fallecidos hay varios menores de edad

El domingo, Beshear anunció que movilizará a nuevos reservistas de la Guardia Nacional estatal para que ayuden a rescatar a los vecinos de Kentucky.

El jueves pasado el gobernador ya declaró el estado de emergencia en todo el estado y contó con la Guardia Nacional para hacer frente a lo que ha descrito como "una de las peores y más devastadoras" inundaciones de la historia del territorio.

Este es el segundo desastre natural que golpea Kentucky en menos de ocho meses después de que, en diciembre, una serie de tornados arrebatara la vida a más de 80 personas en el oeste del estado.

Biden anunció el viernes la declaración del territorio como zona de "desastre mayor" para confirmar la ayuda que el Gobierno federal dará al estatal para hacer frente a estas inundaciones, informó la Casa Blanca en un comunicado.