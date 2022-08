Alertan del uso de una sal de baño psicoactiva que causa estragos en Florida

Un centro de rehabilitación de adictos en Florida (EE.UU.) alertó este viernes del creciente consumo de una droga sintética, la eutilona, que ha causado 182 muertes solo entre enero y julio de 2021 en el estado, a la cabeza en Estados Unidos en muertes por sobredosis relacionadas con este estupefaciente.

El centro Footprints Beachside Recovery Center, localizado en la Bahía de Tampa (en la costa oeste de Florida), advirtió en un comunicado de "la creciente prevalencia" de eutilona, "una sal de baño psicoactiva" que puede ser letal.

Según informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., las muertes por sobredosis relacionadas con esta droga sintética en Florida representan más del 53 % del total de la nación.

Este centro de rehabilitación señala en su comunicado que si bien de enero a junio de 2017 se detectó eutilona en menos de 10 casos en EE.UU, durante ese mismo período de tiempo en 2021 se contabilizaron 8,379 casos relativos a esta droga.

RELACIONADAS Más de 100 mil estadounidenses murieron por sobredosis en un año

Debido a los efectos similares de la eutilona a la cocaína, la metanfetamina y la metilendioximetanfetamina (MDMA), John Templeton, fundador de Footprints Beachside Recovery Center, en Treasure Island, advirtió a los consumidores de esta última que "no solo tomen precauciones adicionales, sino que busquen ayuda para evitar estas drogas por completo y evitar cometer un error fatal".

"En muchos de estos casos, las personas pensaban que estaban comprando una droga, pero recibían otra", alertó Templeton.

Y avisó de que "todo lo que se necesita es un lote malo y tu vida se acaba".

"A menos que sepa exactamente de dónde provienen estas drogas, es una apuesta con su propia vida cada vez que inhala, ingiere o inyecta algo", dijo como advertencia a los consumidores de drogas.

Según el informe de los CDC, el 77 % de las muertes relacionadas con la eutilona "involucraron fentanilos, cocaína o metanfetamina fabricados ilícitamente".

Y si bien el 12 % de las muertes por sobredosis reportadas indicaron hallazgos toxicológicos negativos de MDMA, se encontró evidencia de uso de esta antes de la sobredosis o un historial de uso de MDMA entre las víctimas.

"Tenemos que ser más conscientes de la amenaza de estas peligrosas drogas sintéticas y hacer nuestra parte para ayudar a nuestros seres queridos que luchan contra la adicción", insistió Templeton.

En un lapso de cinco años, en EE.UU. se han perdido 1.2 millones de años de vida debido a la sobredosis no intencional de drogas por víctimas de entre 10 y 24 años, según un informe de mayo pasado publicado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), apostilló.

Fundado en 2008, el Footprints Beachside Recovery Center, del condado de Pinellas, es una clínica "privada y holística de tratamiento de abuso de sustancias para adultos".