Pelosi acusa a Trump de instigar los ataques contra las fuerzas del orden

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acusó este viernes a Trump de "instigar los ataques contra las fuerzas del orden" por sus críticas al FBI tras el registro de su casa, como lo hizo en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.



"Una vez más está instigando ataques a las fuerzas del orden", apuntó Pelosi en una rueda de prensa ante la pregunta de si sucesos como el intento de ataque a una sede del FBI en Ohio podrían tener que ver con las críticas de Trump.



En la mañana del jueves, un hombre intentó entrar en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio, Estados Unidos), por motivaciones aún desconocidas, y murió después a manos de la policía.



Desde que se conoció que el pasado lunes el FBI registró la casa de Trump en Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario presuntamente sacó de la Casa Blanca, el expresidente se ha dedicado a criticar a la entidad.



En una comparecencia de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, explicó ayer que él mismo autorizó la orden de registro de la mansión en Mar-a-Lago del expresidente y que ha solicitado a un tribunal de Florida que haga público tanto ese mandato como el inventario de lo requisado por el FBI.

El propio Trump ha pedido que se publique el contenido de los documentos requisados en su casa en una operación que continúa calificando como una "persecución política" en su contra, en la que estarían involucrado el propio FBI.



Pelosi llamó este viernes a no frivolizar con los documentos encontrados en la casa porque si su contendido es "lo que parece ser", es un asunto "muy grave".



"Se trata de nuestra seguridad nacional y nuestra preocupación siempre es protegerla y defenderla. Esto significa que no tratemos con frivolidad los documentos", apuntó Pelosi en una rueda de prensa en la que dijo desconocer el contenido de los mismos.



"No sé más de lo que es de dominio público", aseguró Pelosi, pero "si la naturaleza de estos documentos es lo que parece ser, esto es muy grave", agregó.



Aún así, el contenido de los documentos probablemente no se conocerá al contener, presumiblemente, asuntos que atañen a la seguridad nacional.



"Con suerte sabremos más, pero tampoco queremos ver mucho más porque eso podría poner en peligro nuestra seguridad", apuntó Pelosi, quien recordó que "existen leyes contra el manejo inadecuado de este material".