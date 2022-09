Rusia: idea del G7 de poner tope al crudo ruso crea incertidumbre en mercado

El viceprimer ministro de Rusia Alexander Novak afirmó hoy que el acuerdo del G7 alcanzado el viernes pasado para buscar una coalición amplia para poner un tope al petróleo ruso crea incertidumbre en el mercado mundial.

Novak, encargado de las negociaciones con la alianza OPEP+, habló en la televisión pública rusa tras la reunión telemática de este foro, que acordó este lunes reducir en 100,000 barriles diarios la oferta petrolera oficial de este grupo de 23 países a partir del 1 de octubre.

El grupo vigilará ahora "cómo se desarrolla la situación en el mercado" ante varias incertidumbres.

"Hay muchas incertidumbres, incluidas las asociadas con la producción en países que no forman parte del acuerdo (de la OPEP+), declaraciones de líderes individuales del G7 y cuestiones que se están considerando sobre la imposición de un precio máximo para la compra de petróleo ruso" Alexander Novak Viceprimer ministro ruso “

"Por eso, acordamos seguir reuniéndonos mensualmente para dar las soluciones más racionales al mercado", concluyó.

Novak indicó que la decisión de hoy de la alianza se debe al hecho de que el mercado mundial está experimentando una ralentización del crecimiento económico.

"La situación es tal que nos permite reaccionar. Vemos que el PIB y el crecimiento de la economía mundial han sido corregidos. Anteriormente se predijo en un nivel de crecimiento del 3.5 %, ahora se estima en un 3.1 %. Por eso, como parte de nuestro acuerdo, decidimos ajustar las cuotas", agregó.

También recalcó que los países que participan en el acuerdo OPEP+ no forman ningún precio del petróleo con sus decisiones, sino que equilibran el mercado.

"Tenemos una herramienta flexible. Y tenemos un enfoque racional sobre cómo equilibrar el mercado. Y aquí lo principal es que no estamos hablando de la formación de algún tipo de precio, sino de la suficiencia de oferta para el mercado. De modo que, por un lado no haya excedente: por otro lado no haya escasez", recalcó.

Novak también agregó que la demanda de petróleo aún se está recuperando en relación con los niveles previos a la pandemia.

"Y esperamos que a principios del próximo año alcancemos los indicadores correspondientes, por encima de los 100 millones de barriles por día de demanda de petróleo. Estamos trabajando, seguimos interactuando para llegar a este nivel sin problemas", agregó.