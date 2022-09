EEUU dice que "no atará las manos de Israel para que se defienda de Irán"

Estados Unidos "no atará las manos de Israel para que se defienda de Irán", dijo este miércoles Tom Nides, embajador estadounidense en el Estado judío, en un momento en que el regreso al acuerdo nuclear iraní parece cada vez más lejano.



El presidente estadounidense, Joe Biden, "ha dicho muchas veces que desea tener una solución diplomática" a la cuestión nuclear en Irán a través de la "extensión del acuerdo", que limitaría el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas, comentó Nides durante un encuentro con corresponsales extranjeros en Jerusalén.



Sin embargo, Biden aseguró al primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, que Estados Unidos "no atará las manos de Israel para que se defienda de Irán", añadió el diplomático, en momentos en que el acuerdo nuclear -al cual se opone rotundamente Israel- parece cada vez menos factible.



El 31 de agosto, cuando el pacto nuclear parecía inminente, Biden y Lapid sostuvieron una llamada telefónica, en medio de una campaña diplomática israelí que buscó evitar la concreción del acuerdo, por considerar que no limitará realmente las capacidades de Irán para alcanzar armamento nuclear.



En los últimos días, ha ido palideciendo la posibilidad de restaurar el pacto de 2015, que Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, Estados Unidos, luego que el expresidente estadounidense Donald Trump se retirara unilateralmente del acuerdo en 2018.



El lunes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró estar "menos optimista" sobre las posibilidad de reinstaurar el acuerdo nuclear con Irán y añadió que "todo el proceso está en peligro".

El digital Zman Yisrael, que pertenece al diario The Times of Israel, informó este miércoles que Biden habría confirmado de viva voz a Lapid que "el nuevo acuerdo nuclear entre Irán y las potencias fue desechado y no se firmará, al menos en un futuro previsible".



"Todavía es demasiado pronto para saber si realmente hemos conseguido detener el acuerdo nuclear, pero Israel está preparado para cualquier amenaza y cualquier escenario", comentó Lapid el martes en una base de la Fuerza Aérea, al lado de una nave militar.



"Si Irán sigue poniéndonos a prueba, descubrirá el largo brazo y las capacidades de Israel", añadió Lapid, candidato a las elecciones de noviembre en Israel, en medio de un ambiente electoral polarizado por el tema del acuerdo nuclear.



Borrell presentó una propuesta durante la última ronda de negociaciones en Viena con el objetivo de reinstaurar el acuerdo.



Desde entonces, Teherán y Washington han intercambiado sus consideraciones al texto a través de la Unión Europea y, tras días de optimismo, Estados Unidos dijo el jueves que la última respuesta iraní "no es constructiva”.



Irán, enemigo de Israel, insiste en que la reimplementación del acuerdo nuclear depende del cierre de la investigación de la ONU sobre las trazas de uranio no declaradas por Teherán y garantías de que Washington no lo abandone de nuevo.