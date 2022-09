La OPS advierte contra la compra de nuevas vacunas sin inmunidad suficiente

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles sobre la compra de nuevas vacunas contra la variante ómicron de la covid-19, mientras en algunos países de América Latina y el Caribe todavía no se alcancen unas tasas de inmunización suficientes.

"No hacemos nada con vacunas nuevas si no nos aseguramos de vacunar a aquellos que no están vacunados", aseguró durante una rueda de prensa el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud del organismo, Marcos Espinal.

Del mismo modo, la directora de la OPS, Carissa Etienne, criticó a quienes están relajando las medidas de prevención contra la covid cuando todavía hay diez países en la región que no han vacunado ni al 40 % de su población.

Etienne destacó que, actualmente, la mayoría de vacunas que se entregan en el continente americano son dosis de refuerzo para gente ya inmunizada, que son necesarias, pero es importante no olvidar a los grupos que todavía no han recibido ni una sola dosis.

"Las personas no vacunadas serán las más afectadas cuando llegue la próxima ola de casos", avisó la directora del organismo.

Actualmente, y según datos de la OPS, Martinica, Guadalupe, Guatemala, Montserrat, Granada, Santa Lucía, la Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Jamaica y Haití no han vacunado todavía al 40 % de su población.

En Haití, de hecho, apenas ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid un 1.5 % de la población.

La semana pasada, Estados Unidos, donde alrededor del 66 % de la población está completamente inmunizada, y Canadá (82 %) aprobaron el uso de emergencia de una nueva vacuna que funcionará como una dosis de refuerzo dirigida específicamente contra la variante ómicron, actualmente dominante en el mundo.