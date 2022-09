Investigan si explosión en universidad de Boston fue montaje

Agencias federales investigan si el empleado que reportó una explosión en la Universidad Northeastern de Boston podría haberles mentido a los investigadores y escenificar el incidente, informaron funcionarios el miércoles.

Los investigadores identificaron inconsistencias en la declaración del empleado y comenzaron a dudar de sus palabras debido a que sus heridas no coinciden con las que se suelen ver en una explosión, dijo un funcionario.

Los funcionarios hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato al no estar autorizados a declarar sobre detalles de una investigación en marcha.

El miembro del personal de Northeastern dijo el martes por la noche que el maletín de plástico rígido explotó en el campus de Boston, provocando heridas menores, según las autoridades.

El maletín contenía una nota inconexa que criticaba la realidad virtual y que también hacía referencias al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo un funcionario policial. No se encontró ningún material explosivo y no creen que el paquete haya sido enviado por el Servicio Postal, añadió el funcionario.

El funcionario describió el estuche como “tipo Pelican”, una compañía que fabrica maletines resistentes para proteger equipo delicado.

Un portavoz de la oficina del FBI en Boston se negó a comentar el miércoles, diciendo que la investigación “sigue muy activa y fluida”.

En un mensaje publicado en su sitio web, Northeastern señaló el miércoles que el campus es seguro.

“Eventos como el incidente que ocurrió en nuestro campus de Boston anoche pueden crear o aumentar la ansiedad para muchos de nosotros”, se afirma en la publicación, atribuida al rector David Madigan y al canciller Kenneth Henderson. “Nos gustaría subrayar lo que se le comunicó anoche a nuestra comunidad: Varias agencias policiales han determinado que el campus es seguro”.

El campus abrió normalmente para sus clases y demás actividades el miércoles. Se pusieron a disposición servicios de terapia y apoyo para estudiantes, académicos y demás miembros del personal.

Sin embargo, a pesar de las garantías que ofreció la escuela, muchos estudiantes siguen preocupados.

“Cada vez que voy a clases o al comedor o a cualquier lugar en general, hay gente hablando de lo que está pasando y de lo que sucedió ayer”, dijo la estudiante Lisbeth Martinez. “Hay mucha gente que sigue con ansiedad y obviamente está asustada con la situación”.

El paquete entregado en el Salón Holmes detonó poco después de las 7 de la tarde del martes, cuando un miembro del personal lo abrió, informó la universidad en un comunicado. El empleado, un hombre de 45 años, fue trasladado al hospital luego de sufrir heridas menores en la mano, dijo la policía. No se dio a conocer el nombre de la víctima.

El equipo antibombas de Boston neutralizó un segundo paquete en las inmediaciones del Museo de Bellas Artes de la ciudad, que se encuentra cerca del campus de la Universidad Northeastern.