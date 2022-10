Barack Obama vota por anticipado y llama a participar en las elecciones legislativas

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) y su esposa, Michelle, votaron este lunes por anticipado para las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre, e hicieron un llamamiento a la participación.

"Michelle y yo votamos por anticipado hoy. Ahora es tu turno. Comprueba tu registro de votante o actualízalo y haz planes para votar por anticipado o en el día de los comicios. Porque cada voto cuenta", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Michelle and I voted early today. Now it’s your turn. Check your voter registration or update it at https://t.co/XdZz4dhFSr, then make a plan to vote early or on Election Day. Because every vote matters. pic.twitter.com/b5vB4yjYbx — Barack Obama (@BarackObama) October 17, 2022

Los Obama votaron en la ciudad en la que residen, Chicago, puesto que el estado de Illinois -donde se encuentra- así como en otros estados como Georgia y Michigan, ya se puede votar por adelantado desde este lunes.

La votación por adelantado, es decir, acudir al colegio electoral a depositar el voto antes de la fecha electoral, es una fórmula que, junto con el voto por correo, se ha vuelto muy popular en EE.UU. durante los últimos años, especialmente entre el electorado de tendencia demócrata.

La mayoría de votantes republicanos, sin embargo, prefieren seguir votando el día mismo de los comicios, lo que hace que durante el conteo abunden más unos votos u otros según si se están escrutando sufragios depositados ese mismo día o en jornadas anteriores.

En las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre, también conocidas como elecciones de medio mandato, los estadounidenses elegirán a la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes, a un tercio de los senadores y a miles de cargos locales y estatales, entre ellos, varios gobernadores.

