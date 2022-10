"Soy una persona real": Meghan Markle habla de la muerte de Isabel II y el sentirse incomprendida

Meghan Markle vuelve a ser noticia, y esta vez después de una entrevista en la que externó sus sentimientos tras la muerte de la reina Isabel II, lo "agradecida" que está por el amor, el apoyo y que pudo contar con su esposo, el príncipe Enrique, durante el periodo de luto. La duquesa de Sussex también se permitió reflexionar sobre el tiempo que compartió con la monarca.

Markle, quien junto a Enrique abandonó las obligaciones con la corona en 2020 y desde entonces se ha visto sumergida en varios escándalos por sus comentarios sobre su vida en la Casa Real, se abrió en una entrevista con Variety ante el dolor por el fallecimiento de la reina, el hecho de ser incomprendida y sobre su programa de Netflix, así como sus esfuerzos para ser percibida como una "persona real".

“Lo que es tan hermoso es mirar el legado que su abuela pudo dejar en tantos frentes”, dijo. “Ciertamente, en términos de liderazgo femenino, ella es el ejemplo más brillante de cómo se ve eso”, expresó Markle de 41 años.

Indicó que a pesar de ser un momento "complicado", como pareja se han enfocado en ver algo positivo en la pérdida de Isabel II, como el hecho de que ahora está con su esposo, el príncipe Felipe.

Markle dijo sentir una "profunda gratitud" por llegar a conocer a la reina y aseguró que se siente "afortunada" y "orgullosa" de haber recibido un "lindo calorcito con la matriarca de la familia”.

Una persona real

Sin embargo, tanto Meghan como Enrique se sienten "entusiasmados" por los proyectos que han venido desarrollando, sobre todo en su fundación, expresó la estadounidense durante la entrevista, quien también espera que su podcast "Archetypes" la haga ver como una "persona real".

“Creo que lo que sucede, mirando desde afuera, cuando hay tanto ruido, es que te deshumanizas”, dijo. “Pero si recuerdas que alguien es un ser humano, entonces no lo tratas, no hablas de él, no lo miras de la misma manera. Mi esperanza para 'Archetypes' es que la gente salga pensando, '¡Oh! ¡Ella es una persona real! Se ríe y hace preguntas y aborda las cosas con curiosidad'”, agregó.

La también actriz admitió lo importante que es para ella sentirse comprendida y vista por otras personas: “La gente solo quiere ser vista. Ahí es también donde entra en juego la representación”, dijo al tiempo que se definió confiada, abierta y capaz de sobrevivir a pesar de las dificultades.

Para demostrar que es una "persona real", Markle aseguró que es fanática del programa de televisión "Jeopardy!", juega Wordle sobre su cama mientras toma una copa de vino, al viajar ella y Enrique lo hacen por dos horas enteras a Los Ángeles desde Montecito, donde residen, y afirmó que la cadena de comida rápida In-N-Out conoce su pedido.

La docuserie de Netflix

Meghan también abordó la docuserie sobre la vida de ella y Enrique como pareja real que transmitirán por la plataforma de streaming Netflix, y que estará a cargo de Liz Garbus, una directora que aseguró, ha admirado durante mucho tiempo.

“Es bueno poder confiarle a alguien nuestra historia, un director experimentado cuyo trabajo admiro desde hace mucho tiempo, incluso si eso significa que puede no ser de la manera en que lo hubiéramos contado”, admitió la duquesa. “Pero no es por eso que lo estamos contando. Estamos confiando nuestra historia a otra persona, y eso significa que pasará por su lente”.

Tras el rodaje de la docuserie, la duquesa aseguró que recordó su tiempo en "Suits" y su creatividad, algo que su esposo nunca experimentó.

“Es increíble estar rodeado de tanta energía creativa y ver cómo las personas trabajan juntas y comparten sus propios puntos de vista. Ha sido muy divertido”, manifestó.