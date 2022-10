El Pentágono pagará los viajes de militares para abortar

El Departamento de Defensa de Estados Unidos pagará a militares o familiares de militares que lo necesiten para viajar a estados donde el aborto sea legal, anunció este jueves la oficina en un comunicado.

"Para asegurar que podemos reclutar, retener y mantener la preparación de una fuerza altamente cualificada, el secretario (de Defensa, Lloyd Austin) ha instado al Departamento a establecer una concesión para viajes y transporte" para acceder a cuidados reproductivos, asegura la nota.

La medida es parte de una serie de normas publicadas hoy por el Pentágono para "asegurar el acceso a cuidados reproductivos", después de que la eliminación del derecho constitucional al aborto a nivel federal por parte del Tribunal Supremo en junio abriera la puerta a su prohibición en algunos estados.

En un mensaje publicado con motivo del anuncio, Austin asegura que el Departamento ha notado una gran preocupación entre muchos militares desde que se emitió la decisión del Supremo por "la complejidad y la incertidumbre a la que se enfrentan para acceder (...) a servicios abortivos".

De acuerdo con las directrices de Defensa, el Departamento deberá pagar el transporte de militares, o de sus familiares, que necesiten acceder a cuidados reproductivos que no se encuentran disponibles en su área de servicio.

También insta a la creación de una política de ausencias administrativas que tenga en cuenta la necesidad de ausentarse por motivos médicos para acceder a cuidados que no cubre el propio Departamento, como los abortos o la fertilización "in vitro", de forma que quienes lo necesiten no tengan que pedir días de permiso.

Las normas son parte de un paquete más amplio de medidas enfocadas a la privacidad y la protección de los profesionales sanitarios que practican abortos.