Por primera vez un teatro de Broadway lleva el nombre de mujer afroamericana

La actriz, cantante y activista Lena Horne (1917-2010) se convirtió este martes en la primera mujer afroamericana en dar nombre a un teatro de Broadway, al bautizarse en su honor el hasta ahora conocido como el Teatro Brooks Atkinson.

Doce años después de su muerte, Horne, que ya había hecho historia al convertirse en la primera actriz principal negra en un musical en recibir una nominación al Premio Tony, sigue consiguiendo hitos.

Cientos de personas, entre ellas personalidades del espectáculo y políticos, fueron este martes a la calle 47 en el distrito de los teatros de Midtown Manhattan para ver el nombre de Lena Horne coronar el teatro.

La primera crítica que The New York Times escribió sobre Horne fue en 1939.

En general, la reseña sobre el musical "Blackbirds" fue desfavorable, menos por la mención de Lena Horne: "una chica radiantemente hermosa que será una ganadora una vez que tenga la dirección adecuada".

La última actuación de Horne en Broadway fue "Lena Horne: The Lady and Her Music" y se estrenó en mayo de 1981.

El espectáculo se extendió hasta finales de junio de 1982, convirtiéndose así en el espectáculo de una sola actriz o "one-woman show" en el escenario de mayor duración en Broadway.

"Lena personificó la elegancia y la gracia al mismo tiempo que luchaba contra el racismo y la injusticia. Su legado y su historia en la ciudad de Nueva York siguen vivos", afirmó en un tuit el alcalde afroamericano, Eric Adams.

El teatro Lena Horne, que ahora acoge el musical de SIX, fue construido en 1926 y es uno de los 9 teatros de Broadway de la Organización Nederlander.

"Durante el verano de 2020, en solidaridad con Black Theatre United, la organización Nederlander se embarcó en la misión de cambiar el nombre del Teatro Brooks Atkinson en honor a una destacada leyenda del teatro negro", anotó la organización en un comunicado.