Biden dice que no hará concesiones a Xi y que no busca el conflicto con China

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que no hará concesiones a su homólogo de China, Xi Jinping, en su esperada reunión del G20 en Bali (Indonesia) y reafirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático.



En una rueda de prensa en la Casa Blanca, dio por hecho que se reunirá con Xi en el G20, pese a que hasta ahora ese encuentro no había sido confirmado ni por Washington ni por Pekín, y explicó que su objetivo es establecer claramente cuáles son las posiciones de los dos países.



"Cuando hablemos, quiero establecer cuáles son las líneas rojas para cada uno. Quiero entender qué es lo que él (Xi) piensa que es parte de los intereses nacionales de China y determinar si esto está en conflicto o no con lo que yo sé que es parte de los intereses clave de Estados Unidos", indicó Biden.



Las tensiones entre Washington y Pekín se han incrementado en los últimos meses a raíz de un viaje que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, hizo en agosto a Taiwan, a lo que el Gobierno chino respondió con un aumentó de ejercicios militares.



Biden adelantó que Taiwán, aliado de Washington al que China considera una provincia rebelde, seguramente formará parte de las conversaciones con el líder chino.



Al mismo tiempo, dijo que hablarán de otros asuntos como el trato de Pekín a sus vecinos y el "comercio justo", ya que Biden ha mantenido algunos de los aranceles que su antecesor Donald Trump (2017-2021) impuso a China al inicio de la guerra comercial entre ambos países en 2018.

Te puede interesar Biden dice que comprende la frustración de EEUU, a pesar de las victorias demócratas



En respuesta a la pregunta de otra periodista, Biden consideró que Rusia y China han "estado manteniendo las distancias un poco" debido a supuestos desacuerdos sobre la guerra en Ucrania, ya que Xi ha mostrado su oposición, por ejemplo, al uso de armas nucleares en el marco de ese conflicto.



"Yo creo que China no tiene mucho respeto por Rusia o por Putin", lanzó el mandatario estadounidense.