Crisis migratoria: renuncia el máximo responsable de la frontera sur de EE.UU.

La Casa Blanca aceptó el sábado en la noche la renuncia del comisionado de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Chris Magnus, días después de que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidiera su dimisión.

"Entrego mi renuncia pero deseo a usted y a su administración lo mejor en el futuro", escribió Mangus, quien era el máximo responsable de la frontera sur de EE.UU., en la carta de renuncia difundida por la portavoz del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre.

Nombrado por el presidente Joe Biden, Magnus fue confirmado en su cargo en diciembre de 2021 por el Senado estadounidense, un puesto que le llegó cuando era jefe de policía de la fronteriza ciudad de Tucson, en Arizona.

El ahora exdirector de CBP había señalado el pasado sábado que no pensaba renunciar al cargo, según dijo el propio Mangus al diario Los Angeles Times. El funcionario ha sido criticado internamente por no estar en contacto con la agencia al no participar de algunas reuniones y públicamente por el manejo de la frontera entre EE.UU. y México.

La inmigración fue uno de los temas principales de la pasada campaña electoral estadounidense, con los republicanos acusando al Gobierno de Joe Biden de no haber hecho lo suficiente para controlar la ola migratoria derivada de la pandemia y que ha tenido lugar en los últimos meses desde Latinoamérica a EE.UU.

Los demócratas se han hecho ya con 50 escaños del Senado, lo que les permite retener el control del cuerpo legislativo, en una victoria para la Administración Biden.

La composición de la Cámara de Representantes aún no se ha definido: las proyecciones de los medios estadounidenses señalan que los republicanos cuentan con 211 escaños de los 218 necesarios para tener la mayoría de la Cámara de Representantes, mientras que al Partido Demócrata le otorgan 204 escaños.