EEUU ofrece recompensa por información sobre asesinato del fiscal paraguayo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de "hasta cinco millones de dólares" por información que conduzca a la detención o condena de quienes conspiraron para el asesinato, en mayo pasado, del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en territorio colombiano.



Así lo dio a conocer en una rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno en Asunción el embajador de EE.UU. en Paraguay, Marc Ostfield, quien indicó que esta retribución se ofrece como parte del programa de recompensas contra el crimen organizado trasnacional de su país.



El diplomático formuló el anuncio poco después de ser recibido por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.



Ostfield destacó que su país ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas.

Además, explicó que el programa de recompensas ha permitido, junto a otros y desde su inicio en 1986, llevar ante la Justicia a "más de 75 delincuentes trasnacionales y narcotraficantes importantes".



El diplomático aplaudió igualmente los "esfuerzos conjuntos" entre Colombia y Paraguay "que buscan Justicia para el fiscal Pecci".



Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una moto acuática cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad de Cartagena de Indias, adonde había viajado para su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera.



Ostfield se sumó al "dolor del pueblo paraguayo" por este hecho.



"Marcelo Pecci encarnó el trabajo duro, la perseverancia y la honestidad. Comprometido con el Estado de derecho, buscó incansablemente hacer Justicia para los paraguayos", agregó el embajador.



Y aunque admitió que "todos estos esfuerzos no traerán a Marcelo de regreso con su familia", anticipó que EE.UU. trabajará con sus socios en Paraguay y Colombia y prometió que no se detendrán "hasta que cada individuo involucrado en este asesinato sea llevado ante la Justicia".



Por su parte, Abdo Benítez indicó en la misma conferencia de prensa que el crimen organizado es una de las "mayores amenazas" que afrontan los Estados y es uno de los fenómenos que "mejor se ha globalizado en el mundo".



"No podemos darnos la espalda en la lucha contra el crimen organizado, contra la ilegalidad y contra el crimen trasnacional", agregó.



El pasado 19 de agosto, la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Francisco Luis Correa Galeano, que fue el único de los cinco detenidos dentro de las investigaciones por el asesinato de Pecci en declararse inocente.



La Fiscalía considera que Correa es el responsable de coordinar el asesinato del fiscal antimafia.



El agente fiscal paraguayo de Asuntos Internacionales Manuel Doldán ha dicho a medios locales que dentro de las investigaciones fueron identificados en Colombia cuatro personas que podrían conducir a quienes ordenaron el crimen.