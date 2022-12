EEUU deporta a uno de los 100 asesinos más buscados

Estados Unidos envió a El Salvador a un hombre de 24 años que se encuentra en la lista de los 100 más buscados por las autoridades de Seguridad salvadoreñas y que es acusado de los delitos de feminicidio y homicidio, informaron este viernes fuentes norteamericanas.



La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Katherine Dueholm, informó en su Twitter: "Hoy entregamos a las autoridades a uno de los 100 más buscados. Se le acusa de feminicidio y homicidio".



La diplomática señaló que "gracias a nuestra cooperación con El Salvador, en este año hemos traído a 34 fugitivos a enfrentar los cargos por sus crímenes en este país".

Foreign fugitive on El Salvador Police 100 Most Wanted list removed to El Salvador by @EROAtlanta and #ICEERO El Salvador with the El Salvador Security Alliance for Fugitive Enforcement: https://t.co/QIZ78HRNs8 pic.twitter.com/Wpo7ZZjMfm — ICE (@ICEgov) December 2, 2022



"¡Trabajando juntos en favor de la justicia!", añadió.



Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) amplió que Eric Hernández Bonilla se encontraba ilegalmente en EE.UU. e ingresó a ese país en una fecha desconocida y en un lugar desconocido, "sin inspección ni libertad condicional".

Hernández Bonilla fue arrestado el 23 de septiembre de 2021 en Beaufort, Carolina del Sur, y fue puesto bajo custodia del ICE, agregó.