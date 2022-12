La Casa Blanca reacciona a publicación en Twitter sobre Hunter Biden

Tras la divulgación de unos correos que hablan sobre la censura de Twitter a un periódico estadounidense que publicó una investigación realizada en 2020 donde exponían lo encontrado en la laptop de Hunter Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo el lunes que sacar a la luz estos archivos por parte de Elon Musk "no era saludable".

"Lo que está sucediendo, francamente, no es saludable. No hará nada para ayudar a un solo estadounidense a mejorar sus vidas. Y mira, vemos esto como una coincidencia interesante, y sabes, es una distracción", dijo Karine Jean-Pierre citada por el New York Post.

De acuerdo con la publicación del diario, la portavoz de la Casa Blanca restó importancia a los documentos divulgados el viernes por el periodista Matt Taibbi y proporcionados por Musk. Pierre incluso llegó a decir que tal acción por el nuevo dueño de la red social no fue al azar y lo calificó como una distracción.

"Vemos esto como algo interesante, o una distracción, si se me permite, que él (Musk) lo hiciera tan al azar, Twitter impulsara tan al azar esta distracción que está llena de noticias viejas", cuestionó la portavoz.

"Y al mismo tiempo, Twitter enfrenta preguntas muy reales y muy serias sobre el creciente volumen de ira, odio y antisemitismo en su plataforma y cómo permiten que suceda", alegó Jean-Pierre señalando las críticas que han surgido tras la llegada de Musk a la compañía.

Musk no ha logrado equilibrar su visión de lo que es la libertad de expresión y la moderación de los contenidos en la red social, lo que ha provocado que personalidades e instituciones se preocupen por la calidad de la información que se comparta en línea, sin embargo, el multimillonario ha hecho unos esfuerzos por mantener el control como la suspensión de la cuenta de Kanye West luego de la publicación del artista de mensajes antisemitas y tuitear una esvástica, señala The Post, medio que se encuentra en el centro de esta polémica.

¿De qué se trata la controversia?

En 2020 Twitter prohibió que los usuarios de la red social compartieran un informe del New York Post semanas antes de las elecciones presidenciales que darían como ganador a Joe Biden. Este informe mostraba unos documentos que describían la participación de Biden en las relaciones comerciales de su hijo Hunter y su hermano James Biden con países como Ucrania y China. El bloqueo se extendió a la cuenta principal de The Post en la red social.

El medio señala que para lograr tal bloqueo, Twitter usó como excusa su política sobre "materiales pirateados", a pesar de que no hay evidencia de que el informe haya sido pirateado, rescata el diario.

Dicha investigación tiene como base los documentos encontrados en la computadora de Hunter, que llevó a reparar y nunca la fue a buscar, en un taller de reparación de Delaware. El medio indica que ni la compañía de Biden ni la de Hunter han negado directamente la autenticidad del portátil.

Asimismo, señaló la afirmación el mes pasado del presidente estadounidense sobre la necesidad de una investigación federal sobre la adquisición por 44,000 millones de dólares de Twitter por parte de Elon Musk, debido a la participación minoritaria de larga data de un príncipe saudita.

"Creo que la cooperación y/o relaciones técnicas de Elon Musk con otros países son dignas de ser analizadas", dijo Biden en ese momento. "Ya sea que esté haciendo algo inapropiado o no, no estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que vale la pena que lo miren", explicó el mandatario de 80 años.

Decisiones "polémicas" de Musk

La facilitación de documentos internos de Twitter se suma a una larga lista de decisiones que ha tomado Musk en la red social y ha provocado la desaprobación de muchos, que ven en estas movidas una fuga al control en la moderación de lo que se comparta en la plataforma.

La primera de ellas fue un sistema de pago para la verificación de las cuentas, lo que llamó la atención ante la vulnerabilidad del proceso para determinar la confiabilidad de los perfiles.

Para solucionar este fiasco, Musk decidió cambiar los colores de las marcas para verificación, incluyendo los colores dorados y gris, además del azul.

Luego el multimillonario puso fin a la política de desinformación de COVID-19, la cual dijo fue usada como excusa para suspender 11,200 cuentas y eliminar alrededor de 98,000 publicaciones, incluso por expresar dudas sobre la eficacia y seguridad de las mascarillas y las vacunas.

Musk también restauró la cuenta del expresidente Donald Trump, suspendida desde enero de 2021 luego del asalto al Capitolio, en el que una turba de los seguidores del exmandatario intentó impedir la certificación de la victoria electoral de Biden en 2020.